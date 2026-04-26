La rutina de 1 minuto antes de dormir que mantiene el pelo limpio por más tiempo

Llega el momento más esperado del día (para algunos) y te metes en la cama, apagas la luz y, entre el cansancio y la rutina, el pelo queda para después. Sin embargo, existe un gesto mínimo que puede marcar la diferencia cuando te levantas. Tienes más brillo, menos enredos y una sensación de limpieza que dura más.
Según reveló Quique Sánchez de Espacio Q en conversación con Vogue: "Aunque la mayoría de personas lo subestiman, hay muchos beneficios en el hecho de cepillamos el pelo durante al menos un minuto antes de irnos a dormir".
Esta práctica ayuda a hidratar el pelo de forma natural, evitando roturas, enredos e incluso reduciendo el frizz. También, estimula la circulación del cuero cabelludo, beneficiando al folículo capilar, eliminando restos de productos de peinado, polvo y contaminación acumulados durante el día.
Agregar este gesto mínimo a la rutina capilar hace que por la mañana, el cabello esté con más brillo, suavidad y menos enredos. De hecho, muchas personas notan que el cabello aguanta limpio durante más tiempo.
Cuidados extra
Si crees que la única forma de causar daño en el pelo es con decoloraciones o peinados con calor excesivo, estás equivocada. La forma en que cuidas tu cabello mientras duermes también puede repercutir en su aspecto y salud, por lo que es importante tener en cuenta qué hacer mientras duermes, según afirman expertos de Loreal Paris.
Muchos se preguntan si dormir con el cabello recogido es mejor o si debes dejarlo suelo, pero no hay una sola respuesta. En el caso de que te hagas una cola de caballo muy ajustada, y tensas la coronilla de la cabeza, no es bueno para la salud del pelo. Del mismo modo, si te dejas el cabello suelto por la noche, pero no duermes con un tipo de almohada o funda de almohada que evite la fricción, puede ser igual de perjudicial.
Es cierto que las fundas de almohada de algodón suelen ser más ásperas para el pelo y pueden provocar quiebres. Cambiar a una funda de almohada de satén o seda puede ayudar a que tu peinado no se enrede mientras das vueltas en la cama.
Las trenzas son un gran peinado protector para dormir. Además, son una buena opción porque puedes crear ondas sin calor si trenzas el cabello antes de acostarte y dejas que se asiente durante la noche.