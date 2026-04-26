La rutina de 1 minuto antes de dormir que mantiene el pelo limpio por más tiempo

pelo cepillado Cepillarse el pelo antes de acostarse a dormir tiene múltiples beneficios.

Agregar este gesto mínimo a la rutina capilar hace que por la mañana, el cabello esté con más brillo, suavidad y menos enredos. De hecho, muchas personas notan que el cabello aguanta limpio durante más tiempo.

Cuidados extra

Si crees que la única forma de causar daño en el pelo es con decoloraciones o peinados con calor excesivo, estás equivocada. La forma en que cuidas tu cabello mientras duermes también puede repercutir en su aspecto y salud, por lo que es importante tener en cuenta qué hacer mientras duermes, según afirman expertos de Loreal Paris.

Muchos se preguntan si dormir con el cabello recogido es mejor o si debes dejarlo suelo, pero no hay una sola respuesta. En el caso de que te hagas una cola de caballo muy ajustada, y tensas la coronilla de la cabeza, no es bueno para la salud del pelo. Del mismo modo, si te dejas el cabello suelto por la noche, pero no duermes con un tipo de almohada o funda de almohada que evite la fricción, puede ser igual de perjudicial.

Es cierto que las fundas de almohada de algodón suelen ser más ásperas para el pelo y pueden provocar quiebres. Cambiar a una funda de almohada de satén o seda puede ayudar a que tu peinado no se enrede mientras das vueltas en la cama.

trenzas Las trenzas sueltas son una buena opción para ir a dormir.

Las trenzas son un gran peinado protector para dormir. Además, son una buena opción porque puedes crear ondas sin calor si trenzas el cabello antes de acostarte y dejas que se asiente durante la noche.