Este es el corte de pelo tendencia del 2026 que rejuvenece los rasgos

¿Qué corte de pelo rejuvenece los rasgos faciales?

Nos referimos al "soft layered bob", un corte que debe llegar a la altura de la mandíbula o de los hombros, tiene capas sutiles que aportan movimiento sin perder forma y además suaviza los rasgos y le brinda a la cara un aire de frescura.

Corte pelo Soft Bob El corte soft layered bob es tendencia este 2026.

A diferencia de cortes más rígidos o pesados, este corte tendencia aporta volumen en aquellas zonas donde el cabello está caído, enmarca el rostro de forma natural, suaviza las líneas de expresión y da la sensación de que el pelo está más liviano, sano. El resultado final es un look más moderno y relajado.