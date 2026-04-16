Este es el corte de pelo tendencia del 2026 que rejuvenece los rasgos

A veces un simple corte de pelo o peinado puede cambiar nuestra apariencia por otra completamente diferente. Aunque no lo creas, existe un corte de cabello que no solo es tendencia este 2026, sino que además rejuvenece los rasgos faciales.
¿Qué corte de pelo rejuvenece los rasgos faciales?
Nos referimos al "soft layered bob", un corte que debe llegar a la altura de la mandíbula o de los hombros, tiene capas sutiles que aportan movimiento sin perder forma y además suaviza los rasgos y le brinda a la cara un aire de frescura.
A diferencia de cortes más rígidos o pesados, este corte tendencia aporta volumen en aquellas zonas donde el cabello está caído, enmarca el rostro de forma natural, suaviza las líneas de expresión y da la sensación de que el pelo está más liviano, sano. El resultado final es un look más moderno y relajado.
¿Cómo pedir este corte en la peluquería?
Se debe pedir que el largo llegue a la altura de la mandíbula o apenas por debajo de la misma. Además, debe tener capas ligeras, puntas desfiladas. Se puede usar con raya al medio o al costado, según como te sientas más cómoda.
Una de sus mayores ventajas es que es muy adaptable:
- Rostros redondos: estiliza y alarga visualmente
- Rostros alargados: aporta volumen en los costados
- Cabellos finos: da cuerpo
- Cabellos con textura: resalta el movimiento natural
Al momento de peinar este corte, te aconsejamos primero secarlo por completo con el secador y luego hacer un par de ondas con un cepillo o con una buclera o planchita. Añade un par de gotitas de aceite o sérum para que el pelo quede brillante.