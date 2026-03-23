El corte de cabello que fue una obsesión en los 90 y vuelve a ser tendencia

modelos de los 90 Cindy Crawford y Denise Richards llevaron la tendencia en los 90.

La tendencia del corte de cabello fluffy

Este look ha resurgido con actualizaciones este año. Según Vogue, en la Paris Fashion Week 2026, este corte de cabello volvió a la pasarela de la mano de Magda Butrym. La firma polaca, reconocida por su impronta minimalista y sensual, apostó por melenas con volumen marcado, ondas suaves y raíces elevadas. El resultado: un look con movimiento, liviano, pero visualmente impactante.

El concepto es claro, hay que recuperar el volumen desde la raíz, sin rigidez. A diferencia de otros estilos más estructurados, el fluffy busca naturalidad, pero trabajada. No es pelo “despeinado”, sino un desorden controlado que requiere técnica y productos adecuados.

corte de cabello fluffy El corte de pelo fluffy ha resurgido como tendencia este 2026.

Uno de los puntos clave, tanto antes como ahora, está en el cuero cabelludo. El volumen no empieza en las puntas o en la parte del medio, sino desde la raíz. Por eso, el cuidado capilar cobra protagonismo. Mantener el cuero cabelludo limpio, estimulado y equilibrado es fundamental para lograr ese efecto elevado.

Cómo llevar este corte

Quienes quieren sumarse a esta tendencia, pueden seguir ciertas claves prácticas. Primero y lo esencial, es el corte de cabello, que tiene que ser sí o sí en capas. No se trata de sacar cantidad, sino de distribuir el volumen.

La segunda recomendación para tener en cuenta es secar el pelo trabajando con ayuda de un cepillo redondo o incluso con la cabeza hacia abajo para levantar las raíces. Además, es importante utilizar productos como espumas livianas, sprays texturizantes y shampoos voluminizadores.

matilda djerf La influencer sueca Matilda Djerf suele usar cortes de cabello con volumen y capas.

También, es imprescindible adaptar el estilo a cada tipo de melena. En cabellos finos, el fluffy suma cuerpo, mientras que en gruesos, ayuda a ordenar el volumen sin apelmazar. Por otro lado, en melenas largas, aporta movimiento sin perder largo.

El regreso del corte fluffy se da en un contexto donde la naturalidad vuelve a ganar terreno, después de años de peinados pulidos, con poca textura o alisados extremos. Este corte de cabello es práctico, evoca la estética noventera y funciona para ocasiones formales, como para la rutina.