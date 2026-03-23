La moda es cíclica, y esto lo hemos visto con la vuelta de la tendencia de los 2000, jeans de tiro bajo, tops brillantes y accesorios con mariposas. El pelo no es la excepción, por eso un corte de cabello que fue furor en los años 90 vuelve a instalarse con fuerzas este 2026.
El corte de cabello que fue una obsesión en los 90 y vuelve a ser tendencia
Claudia Schiffer y Cindy Crawford lo llevaron con estilo en los 90. ¿Qué corte de cabello es y cómo replicarlo?
Se trata de un estilo que llevaron modelos icónicas como Cindy Crawford con una melena en capas. A la par, Denise Richards sumaba versiones más frescas y playeras, mientras que Claudia Schiffer consolidaba el volumen como sello definitivo.
El corte de cabello fluffy (esponjoso en español) se convirtió en una obsesión en los años 90, y ahora vuelve a establecerse. Es conocido por su volumen, capas y movimiento natural, y está en el extremo opuesto del "clean look" o los peinados ultra pulidos. Esta tendencia apuesta por una estética relajada, con varias técnicas detrás.
La tendencia del corte de cabello fluffy
Este look ha resurgido con actualizaciones este año. Según Vogue, en la Paris Fashion Week 2026, este corte de cabello volvió a la pasarela de la mano de Magda Butrym. La firma polaca, reconocida por su impronta minimalista y sensual, apostó por melenas con volumen marcado, ondas suaves y raíces elevadas. El resultado: un look con movimiento, liviano, pero visualmente impactante.
El concepto es claro, hay que recuperar el volumen desde la raíz, sin rigidez. A diferencia de otros estilos más estructurados, el fluffy busca naturalidad, pero trabajada. No es pelo “despeinado”, sino un desorden controlado que requiere técnica y productos adecuados.
Uno de los puntos clave, tanto antes como ahora, está en el cuero cabelludo. El volumen no empieza en las puntas o en la parte del medio, sino desde la raíz. Por eso, el cuidado capilar cobra protagonismo. Mantener el cuero cabelludo limpio, estimulado y equilibrado es fundamental para lograr ese efecto elevado.
Cómo llevar este corte
Quienes quieren sumarse a esta tendencia, pueden seguir ciertas claves prácticas. Primero y lo esencial, es el corte de cabello, que tiene que ser sí o sí en capas. No se trata de sacar cantidad, sino de distribuir el volumen.
La segunda recomendación para tener en cuenta es secar el pelo trabajando con ayuda de un cepillo redondo o incluso con la cabeza hacia abajo para levantar las raíces. Además, es importante utilizar productos como espumas livianas, sprays texturizantes y shampoos voluminizadores.
También, es imprescindible adaptar el estilo a cada tipo de melena. En cabellos finos, el fluffy suma cuerpo, mientras que en gruesos, ayuda a ordenar el volumen sin apelmazar. Por otro lado, en melenas largas, aporta movimiento sin perder largo.
El regreso del corte fluffy se da en un contexto donde la naturalidad vuelve a ganar terreno, después de años de peinados pulidos, con poca textura o alisados extremos. Este corte de cabello es práctico, evoca la estética noventera y funciona para ocasiones formales, como para la rutina.