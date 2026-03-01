Si estás buscando un nuevo corte de cabello para este 2026, tenemos una recomendación para ti. Se trata de una tendencia que han implementado celebridades como Miley Cyrus, Suki Waterhouse, Jenna Ortega, y ahora Cara Delevingne. A continuación, te contamos todo sobre este corte de pelo y cómo lucirlo en todo tipo de ocasión.
El corte de cabello que llevan muchas celebridades y será tendencia este 2026
Lo mejor de este corte de cabello es que se adapta a todos los estilos y tipos de ocasión. Es una mezcla de dos cortes que triunfaron en los años 70
El wolf cut o corte lobo es una tendencia atrevida y transgresora. Se trata de un estilo híbrido que se basa en la mezcla de dos cortes que triunfaron en los años 70, el corte shaggy y el corte mullet para mujer, cuando el volumen y la textura en el pelo eran casi una norma.
El wolf cut imita la textura del cabello de un lobo, como su propio nombre indica, y se trabajan las capas para hacer que por sí mismo adquiera ese característico volumen, además de incluir un flequillo.
La estilista de celebridades Charlotte Mensah, en conversación con Vogue, comentó que este corte hace que el cabello se vea natural, en lugar de exagerado. Es un híbrido moderno y llevable, que hace que las capas enmascaren el rostro y se mezclen en toda la melena, creando un acabado texturizado.
Largo ideal para un corte lobo chic
Según el estilista y fundador de la marca, Sam McKnight, el corte lobo se puede lucir en cualquier longitud, aunque el más popular roza la clavícula. King coincide: "Los cortes lobo más largos que rozan la clavícula o más allá quedan espectaculares con ondas suaves".
El wolf cut funciona con cualquier textura de cabello, aunque hay que tener en cuenta que tanto la textura como el grosor influirán en el aspecto final. El pelo con textura natural, como ondas o rizos, queda bien con esta forma, ya que requiere menos esfuerzo y tiempo de peinado.
Con rizos, el secreto es cortar respetando su partón, así las capas realzan la forma natural en lugar de crear un volumen indeseado. Por su lado, quienes tienen cabello liso se benefician de este estilo, ya que aporta una sensación desenfadada y natural. Independientemente de la textura, la clave es mantener el cabello con un aspecto saludable para que las capas se vean con movimiento intencionado.