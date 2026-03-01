El corte de cabello que llevan muchas celebridades y será tendencia este 2026

Suki Waterhouse,jpg Suki Waterhouse, de Daisy Jones & The Six, lleva un wolf cut.

La estilista de celebridades Charlotte Mensah, en conversación con Vogue, comentó que este corte hace que el cabello se vea natural, en lugar de exagerado. Es un híbrido moderno y llevable, que hace que las capas enmascaren el rostro y se mezclen en toda la melena, creando un acabado texturizado.

Largo ideal para un corte lobo chic

Según el estilista y fundador de la marca, Sam McKnight, el corte lobo se puede lucir en cualquier longitud, aunque el más popular roza la clavícula. King coincide: "Los cortes lobo más largos que rozan la clavícula o más allá quedan espectaculares con ondas suaves".

El wolf cut funciona con cualquier textura de cabello, aunque hay que tener en cuenta que tanto la textura como el grosor influirán en el aspecto final. El pelo con textura natural, como ondas o rizos, queda bien con esta forma, ya que requiere menos esfuerzo y tiempo de peinado.

Mujeres luciendo wolf cut Este corte de cabello se puede lucir en diferentes largos.

Con rizos, el secreto es cortar respetando su partón, así las capas realzan la forma natural en lugar de crear un volumen indeseado. Por su lado, quienes tienen cabello liso se benefician de este estilo, ya que aporta una sensación desenfadada y natural. Independientemente de la textura, la clave es mantener el cabello con un aspecto saludable para que las capas se vean con movimiento intencionado.