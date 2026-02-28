Cómo maquillarse los labios para que queden prolijos e impecables por varias horas

Además, antes de maquillarte, te aconsejamos aplicar un bálsamo labial. Esto hará que los labios se vean más sanos y brillantes. Recuerda retirar el exceso de bálsamo con un pañuelo de papel para que el pigmento se adhiera mejor.

2. La Base y el Delineado

Si aplicas un poco de corrector de ojeras alrededor de los labios, podrás neutralizar su color natural. Esto ayuda a que el perfilador no se corra. A continuación, te aconsejamos delinear los labios del mismo tono que tu labial o uno ligeramente más oscuro. Perfila el contorno y luego rellena todo el labio con el lápiz. Esto crea una base de color mate que actúa como un "imán" para el labial.

Delinear labios Delinearse los labios ayuda a que el labial dure intacto por más tiempo.

3. Aplicación del Color

Siempre se aconseja aplicar capas finas del labial. Aplica dos capas delgadas, en lugar de una gruesa. Usa un pincel para mayor precisión en las comisuras. Tras la primera capa, presiona suavemente un pañuelo de papel sobre los labios para retirar el exceso de grasa y dejar solo el pigmento.

4. El Sello Final (Larga Duración)

Para alargar la duración de los labiales, te aconsejamos colocar un pañuelo de papel fino sobre los labios y, con una brocha, aplicar un poco de polvos traslúcidos por encima. Esto sella el color sin alterar el tono.

Para conseguir un acabado ultra prolijo, repasa el contorno exterior con un pincel plano y un poco de corrector. Esto definirá la forma y evitará que el color se "sangre" hacia las líneas de expresión.

Labial maquillaje Se aconseja mantener el color de los labiales con un poco de polvo traslúcido.

5. Mantenimiento

Si vas a comer o beber, intenta evitar alimentos grasos, ya que el aceite deshace el labial. Además, siempre se aconseja ir dándose retoques a lo largo del día, para que el maquillaje se vea impecable todo el tiempo.