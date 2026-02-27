Ni cherry red ni mocha mousse: el color tendencia de 2026 y cómo combinarlo según las expertas en moda

Rojo: un color tendencia de 2026

El rojo forma parte de la paleta cromática de las casas de moda ya que este es asociado a momentos icónicos de la moda y el cine. Las mujeres que lo llevan captan la atención porque proyectan un dominio de su sensualidad, aunque puede cambiar dependiendo el contexto.

El vestido rojo de Julia Roberts en Mujer bonita está enlazado a un momento de transformación. En Cumbres borrascosas, Margot Robbie lleva prendas rojas cuando el personaje de Catherine Earnshaw ya vive rodeada de las riquezas que le ofrece Linton.

Cumbres borrascosas El rojo en "Cumbres Borrascosas", la nueva adaptación del libro. Es protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

El rojo será visto en prendas de ropa, accesorios, zapatillas e incluso en maquillaje. Como ha sucedido con los colores anteriores, veremos el rojo en diferentes tonalidades, pasando de fríos a cálidos.

Chanel, bajo la nueva dirección de Matthieu Blazy, presentó un traje de falda midi y efecto brillante que le dará un estilo elevado a la cotidianidad, Por su lado, Brandon Maxwell, lanzó un total look de pantalón y blusa en color rojo que se volvieron protagonistas.

mujeres desfilando con prendas rojas La imagen de la izquierda muestra parte de la colección Brandon Maxwell, Primavera-Verano 2026. La foto de la derecha resulta una muestra de Chanel, Primavera-Verano 2026.

Cómo combinar el color rojo

Tania Hortelano, experta en colorimetría conversó con Cosmopolitan y comentó que el rojo ofrece miles de posibilidades a la hora de combinar. "No es un color difícil, sino estratégico. Solo hay que aprender a integrarlo". Permite looks más arriesgados, aunque también combinaciones fáciles y elegantes que aciertan.

Uno de los trucos más utilizados por las estilistas de moda es elevar los looks "total blacks" o sus pantalones de jean clásicos, con prendas o complementos de este tono vibrante.

Looks rojos Cómo incluir el color tendencia a tus looks diarios.

La combinación del beige con el rojo resulta una apuesta oportuna. El beige es un neutro que permite que las prendas o accesorios rojos sean las protagonistas del look. Para estilismos más tendencia, se puede complementar este color con azules suaves, rosas claros, verde oliva y tonos tierra.

Entre otras combinaciones interesantes encontramos el rojo con el púrpura. Se trata de dos colores intensos, con personalidad y que crean looks poderosos y actuales. Ahora que tienes esta información, puedes dirigirte a tu tienda favorita, o incluso inspeccionar el armario, para buscar tus prendas rojas y combinarlas como más te gusta.