Ni cherry red ni mocha mousse: el color tendencia de 2026 y cómo combinarlo según las expertas en moda

Los colores de moda de este 2026 apuntan a sentir emociones como calma y exploración, aunque también hay tonos más brillantes y atrevidos. Ya sabemos que el Cloud dancer (un blanco suave, etéreo y cálido) es el color del año seleccionado por Pantone. Sin embargo, este 2026 nos tiene reservado una paleta cromática interesante en materia de moda y tendencias.
Algunas de las tonalidades que toman relevancia este año, direccionando tendencias y estilos, son el blanco puro, el granate, amarillo limón, azul Capri, rosa suave, y verde esmeralda. Sin embargo, en las pasarelas de Fashion Week primavera-verano 2026 el rojo se ha posicionado como una declaración de estilo que pisa fuerte.
Las expertas de Vogue revelan que "el rojo es un protagonista indiscutible de la temporada, y más allá de su asociación con poder y seguridad, se reinventa en siluetas fluidas, trajes estructurados y vestidos minimalistas que redefinen su elegancia clásica".
Rojo: un color tendencia de 2026
El rojo forma parte de la paleta cromática de las casas de moda ya que este es asociado a momentos icónicos de la moda y el cine. Las mujeres que lo llevan captan la atención porque proyectan un dominio de su sensualidad, aunque puede cambiar dependiendo el contexto.
El vestido rojo de Julia Roberts en Mujer bonita está enlazado a un momento de transformación. En Cumbres borrascosas, Margot Robbie lleva prendas rojas cuando el personaje de Catherine Earnshaw ya vive rodeada de las riquezas que le ofrece Linton.
El rojo será visto en prendas de ropa, accesorios, zapatillas e incluso en maquillaje. Como ha sucedido con los colores anteriores, veremos el rojo en diferentes tonalidades, pasando de fríos a cálidos.
Chanel, bajo la nueva dirección de Matthieu Blazy, presentó un traje de falda midi y efecto brillante que le dará un estilo elevado a la cotidianidad, Por su lado, Brandon Maxwell, lanzó un total look de pantalón y blusa en color rojo que se volvieron protagonistas.
Cómo combinar el color rojo
Tania Hortelano, experta en colorimetría conversó con Cosmopolitan y comentó que el rojo ofrece miles de posibilidades a la hora de combinar. "No es un color difícil, sino estratégico. Solo hay que aprender a integrarlo". Permite looks más arriesgados, aunque también combinaciones fáciles y elegantes que aciertan.
Uno de los trucos más utilizados por las estilistas de moda es elevar los looks "total blacks" o sus pantalones de jean clásicos, con prendas o complementos de este tono vibrante.
La combinación del beige con el rojo resulta una apuesta oportuna. El beige es un neutro que permite que las prendas o accesorios rojos sean las protagonistas del look. Para estilismos más tendencia, se puede complementar este color con azules suaves, rosas claros, verde oliva y tonos tierra.
Entre otras combinaciones interesantes encontramos el rojo con el púrpura. Se trata de dos colores intensos, con personalidad y que crean looks poderosos y actuales. Ahora que tienes esta información, puedes dirigirte a tu tienda favorita, o incluso inspeccionar el armario, para buscar tus prendas rojas y combinarlas como más te gusta.