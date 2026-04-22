Cómo hidratar las puntas secas del pelo: aprendé a hacer esta mascarilla milagrosa

La palta, como lo detalla una publicación en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, contiene vitaminas A, C y E, minerales como potasio y magnesio, ácidos grasos y proteína. Gracias a esto, su aplicación favorece la salud capilar y ayuda a reparar las puntas abiertas del cabello.

Palta

Ingredientes

1 palta madura.

2 cucharadas de clara de huevo (20 gramos).

3 cucharadas de aceite de oliva (30 gramos).

El primer paso es extraer la pulpa de la palta y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré. A continuación, incorpora la clara de huevo y el aceite de oliva para formar una crema homogénea.

En cuanto a su modo de aplicación, tienes que hacerlo siempre con el cabello húmedo y haciendo masajes en las áreas secas como las puntas. Cubre con un gorro de ducha y déjalo actuar unos minutos. Enjuaga con tu shampoo habitual y úsalo tres veces a la semana.

Mascarilla de miel y huevo

Otra opción de mascarilla consiste en mezclar miel con huevo. Una publicación que apareció en International Quarterly Journal of Research in Ayurveda asegura que la miel tiene usos cosméticos, como por ejemplo acondicionador para el cabello. Sus cualidades hidratantes, además de sus antioxidantes, se usan con frecuencia en la industria del embellecimiento.

Ingredientes

1 huevo.

3 cucharadas de miel de abejas (75 mililitros).

2 cucharadas de aceite de oliva (30 mililitros).

Miel y huevo La combinación de miel y huevo le brinda muchos beneficios al pelo.

El primer paso es batir el huevo y mezclarlo con la miel de abejas y el aceite de oliva. Con la ayuda de una brocha, humedece las puntas del cabello con esta preparación. Déjalo actuar durante unos minutos y enjuaga. Repite su aplicación todos los días, o mínimo tres veces a la semana.