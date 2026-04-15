Un grupo de peluqueros mendocinos decidió hacer lugar para lo esencial: ayudar. Este lunes, entre 160 y 180 personas del barrio La Favorita accedieron de manera gratuita a un corte de pelo gracias a una iniciativa solidaria que se gestó casi de casualidad, pero que terminó convirtiéndose en una jornada cargada de historias, emoción y comunidad.
Movida solidaria: la historia de los 9 peluqueros que transformaron un gimnasio en una barbería barrial
Barberos mendocinos llevaron adelante una jornada gratuita en el gimnasio N°5 de La Favorita y atendieron a niños, jóvenes y adultos en una acción solidaria
Todo comenzó con una propuesta simple. Salvador Duch, cliente de la barbería Friends y trabajador del municipio de Ciudad, acercó la idea de colaborar con el gimnasio N°5 de La Favorita. Lo que en un principio parecía una acción pequeña, rápidamente tomó dimensión.
Emiliano Gutiérrez, dueño de la barbería, se puso al frente de la organización y convocó a colegas del rubro. En total, fueron 9 los peluqueros que se sumaron y se pusieron al hombro la jornada.
El resultado superó cualquier expectativa.
Durante horas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores pasaron por las sillas improvisadas en el gimnasio del barrio. Muchos llegaban por primera vez a un servicio de este tipo. Otros, simplemente buscaban renovarse. Todos encontraron algo más que un corte: una experiencia.
“Todo fue gratuito y fue una jornada hermosa, solidaria y repleta de anécdotas”, resumió Gutiérrez, todavía atravesado por lo vivido.
No fue solo cortarse el pelo, sino encontrar un momento ameno y verse mejor
La diversidad de quienes se acercaron marcó el pulso del día. Hubo niñas y niños que asisten al gimnasio, chicos que iban en sobre turno al colegio, adultos mayores, mujeres que decidieron cambiar completamente su look y hasta un grupo de hombres de Alcohólicos Anónimos en proceso de rehabilitación, que encontraron en ese espacio no solo un servicio, sino también un momento de contención.
Las escenas se repetían con naturalidad. Chicos de 10 o 12 años pidiendo cortes específicos como “low fade”, “high fade” o “italiano”, demostrando que, más allá de las dificultades, el acceso a ciertos códigos culturales también está presente. Algunos incluso eran barberos o estaban interesados en aprender el oficio, y aprovecharon la oportunidad para preguntar dónde podían formarse.
“Lo que nos motiva a todos es tratar de ayudar a la gente, que la gente le ayude a buscar un laburo nuevo, a que su imagen cambie, a devolverle un poco de lo que nos da la vida”, explicó Gutiérrez.
Porque detrás de cada corte hubo algo más profundo. La posibilidad de mejorar la autoestima, de prepararse para una entrevista laboral, de sentirse mejor frente al espejo. En contextos vulnerables, esos pequeños gestos tienen un impacto enorme.
También hubo historias más íntimas. Mujeres que decidieron pasar de un pelo largo a uno corto “para estar más frescas”, adultos que se animaron a un cambio que venían postergando, chicos que salían sonrientes mostrando su nuevo look. Cada uno con su motivo, todos con el mismo resultado: sentirse mejor.
La jornada también incluyó donaciones de ropa, alimentos y útiles, ampliando el alcance de la ayuda. Pero el eje estuvo en ese gesto concreto, cotidiano, que muchas veces se da por hecho: cortarse el pelo.
En La Favorita, ese gesto se transformó en un acto de dignidad.
Peluqueros solidarios que pasaron toda la mañana cortando el pelo a personas necesitadas
La organización fue colectiva, pero el espíritu fue uno solo. Vecinos que se acercaban, voluntarios que ayudaban, profesionales que donaban su tiempo y su trabajo. Un entramado que funcionó sin grandes estructuras, pero con una convicción clara.
“Nos entusiasmamos con el tema de poder ayudar y poder darle unos looks nuevos a los chicos y a gente grande también, a señoras, a chicas, a chicos… y se terminó sumando bastante gente. Estuvo bueno”, contó Gutiérrez.
Y estuvo bueno no solo por la cantidad —que ya de por sí impresiona—, sino por lo que generó.
Porque en un barrio donde las necesidades son muchas, una jornada así no resuelve todo. Pero sí deja algo. Un impulso, una energía, una señal de que es posible organizarse, ayudar y estar cerca.
Este lunes, en el gimnasio N°5 de La Favorita, no solo hubo cortes de pelo, hubo algo más: solidaridad y comunidad.