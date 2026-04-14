Si tu pelo está seco, tenés que probar con la rutina del pre shampoo

Tener el pelo seco puede ser una verdadera molestia, sobre todo para la apariencia y el autoestima de una persona. Aunque no lo creas, existen algunos trucos que sirven para hidratar el cabello y dejarlo sano, brillante y fuerte.
Se trata de la rutina del pre shampoo, un método simple, rápido y accesible que se realiza antes de bañarte. A continuación los detalles.
¿En qué consiste la rutina del pre shampoo?
El pre shampoo es un tratamiento previo al lavado del pelo que actúa como una barrera protectora, especialmente en las zonas más sensibles del cabello, desde medios a puntas. Por lo general, estas zonas del pelo suelen deshidratarse con mayor facilidad, por lo que necesitan un plus de nutrición.
Lo que busca esta rutina es anticiparse a todo el daño que puede generar el shampoo, evitando que arrastre los aceites naturales del pelo que tienden a dejarlo más seco o quebradizo. Para poder llevar a cabo esta rutina solo hace falta contar con un óleo capilar, un baño de crema hidratante y un broche de pelo o una gorra de baño.
Primer paso
Mezclar el óleo con el baño de crema hasta lograr una textura homogénea. Esta combinación va a potenciar la hidratación y sellar la fibra capilar.
Segundo paso
Aplicar la mezcla de medios a puntas, enfocándote en las zonas más resecas. Es importante evitar la raíz para no generar exceso de oleosidad.
Tercer paso
Una vez distribuido el producto en todo el cabello, podes hacerte un rodete, una trenza suelda o incluso colocar todo el pelo dentro de un gorro de ducha. Dejá actuar durante unos 10 minutos para que el pelo absorba los nutrientes.
Una vez que hayan pasado los 10 minutos, podrás bañarte y lavarte el pelo con normalidad. No hace falta cambiar tus productos habituales: el pre shampoo ya cumplió su función de proteger y preparar el cabello.