Si tu pelo está seco, tenés que probar con la rutina del pre shampoo

Aceite pelo Usar aceites antes de lavarse el pelo ayuda a protegerlo de los daños del shampoo.

Lo que busca esta rutina es anticiparse a todo el daño que puede generar el shampoo, evitando que arrastre los aceites naturales del pelo que tienden a dejarlo más seco o quebradizo. Para poder llevar a cabo esta rutina solo hace falta contar con un óleo capilar, un baño de crema hidratante y un broche de pelo o una gorra de baño.

Primer paso

Mezclar el óleo con el baño de crema hasta lograr una textura homogénea. Esta combinación va a potenciar la hidratación y sellar la fibra capilar.

Segundo paso

Aplicar la mezcla de medios a puntas, enfocándote en las zonas más resecas. Es importante evitar la raíz para no generar exceso de oleosidad.

Tercer paso

Una vez distribuido el producto en todo el cabello, podes hacerte un rodete, una trenza suelda o incluso colocar todo el pelo dentro de un gorro de ducha. Dejá actuar durante unos 10 minutos para que el pelo absorba los nutrientes.

Mascarilla pelo Las mascarillas aplicadas en el pelo seco ayudan a hidratarlo.

Una vez que hayan pasado los 10 minutos, podrás bañarte y lavarte el pelo con normalidad. No hace falta cambiar tus productos habituales: el pre shampoo ya cumplió su función de proteger y preparar el cabello.