Cuáles son los mejores cortes de pelo para mujeres de 50 y 60 años: te verás de 10 años menos

Si preferís mantener una longitud intermedia, la media melena con capas o tipo lob es una de las opciones más favorecedoras. Este corte de pelo, que se sitúa entre los hombros y la clavícula, es un auténtico salvavidas para cabellos que han perdido densidad con el tiempo.

El secreto reside en las capas: estas generan una ilusión de volumen y movimiento que evita que el rostro se vea caído. Es un estilo fácil de manejar en el día a día y permite una transición fluida entre lo casual y lo elegante.

mujer corte de pelo Estos cortes de pelo favorecerán a las mujeres de 50 y 60 años.

Shaggy

Si buscás un look con carácter, el corte shaggy es la mejor decisión. Este estilo se caracteriza por un desfilado estratégico que aporta textura. Es la solución ideal para cabelleras onduladas que necesitan estructura sin perder naturalidad.

Melena corta con flequillo suave

A veces, un pequeño detalle marca la diferencia. Una melena corta con flequillo suave, especialmente el de tipo cortina, tiene el poder de suavizar las facciones y enmarcar la mirada, siendo perfecto para mujeres de 50 y 60 años.

El flequillo no solo añade un componente femenino y sofisticado, sino que proyecta una imagen de juventud. No se trata de intentar parecer una adolescente, sino de alinear el exterior con una personalidad avasallante.

cortes de pelo mujer Los mejores cortes de pelo para mujeres de 50 y 60 años.

Pixie

Finalmente, para aquellas mujeres que buscan una transformación radical y minimalista, el pixie es el rey absoluto. Al despejar el cuello y resaltar los pómulos, este corte ofrece una frescura inmediata y una comodidad inigualable.

Se trata de un corte de pelo moderno y fácil de peinar, ideal para resaltar la seguridad de una mujer que sabe quién es. Al final del día, el mejor corte es aquel que te hace sentir cómoda, recordándote que la elegancia es una cuestión de actitud y no solo de centímetros de cabello.