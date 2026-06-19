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El órgano más grande del cuerpo humano no es el hígado, sino uno capaz de regenerarse y mostrar emociones

Todas las personas tenemos órganos en orden de importancia, pero cuando se trata del más grande a nivel corporal, la piel se lleva el primer puesto

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El órgano más grande del cuerpo humano no es el hígado, sino uno capaz de regenerarse y mostrar emociones. Foto Canva

El órgano más grande del cuerpo humano no es el hígado, sino uno capaz de regenerarse y mostrar emociones. Foto Canva

El cuerpo humano es increíble por donde se lo mire. En este caso, aunque todos nuestros órganos son vitales porque cada uno cumple una función importante para vivir, la piel es el único más grande y capaz de sobrevivir ante cualquier adversidad.

La piel no es solo una simple envoltura que tenemos todas las personas. Tiene una composición compleja, que interactúa con el entorno y realiza funciones vitales además de ser el más grande del cuerpo.

La piel es el órgano más grande y llamativo del cuerpo humano

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Nuestra piel demuestra malestares y emociones personales. Adem&aacute;s es capaz de regenerarse, ser resistente y flexible. Foto Canva

Nuestra piel demuestra malestares y emociones personales. Además es capaz de regenerarse, ser resistente y flexible. Foto Canva

Al ser la más extensa a nivel corporal, sin duda es una de las más llamativas del organismo. Se trata de una estructura dinámica que está en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año, ya que no solo moldea nuestro cuerpo, sino que, actúa como barrera frente a agente externo, regular la temperatura y ser fundamental en procesos inmunológicos.

Un adulto promedio puede tener una superficie de piel de 2 metros cuadrados y pesar cerca de los 5 kilogramos con milímetros de grosor y composición heterogénea. A pesar de que pareciera ser superfina a simple vista, en su interior se superponen capaz de células diferentes con tres funciones diferentes: epidermis, la dermis y la hipodermis.

La epidermis, por un lado, es la piel que vemos externamente y nos defiende ante bacterias, hongos o rayos ultravioleta renovándose por completo cada 48 días aproximadamente. La dermis es esa capa intermedia, que nos protege de los traumatismos, regula la temperatura corporal y nos hace sentir cosquillas, frío, calor o dolor. La hipodermis, en cambio, es la capa más profunda de la piel compuesta por células de grasa y es la que varía en cada persona.

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La piel es el &oacute;rgano m&aacute;s grande del cuerpo humano. Foto Quo

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Foto Quo

Curiosidades de la piel

  • Cuando nos sonrojamos, la piel cambia de color debido a la dilatación de los vasos sanguíneos.
  • Revela nuestra nuestras emociones: traspiramos cuando estamos nerviosos, nos ponemos colorados si algo nos da vergüenza o se nos pone la “piel de gallina”.
  • Se trata de un órgano vivo con capacidad de regenerarse, es impermeable, resistente y flexible.
  • La piel respira y se mantiene activo las 24 horas del día.
  • Se renueva completamente cada 28 a 40 días.
  • El cuerpo humano elimina células muertas de la piel por día sin que nos demos cuenta.
  • Es el único órgano que está en contacto directo con el ambiente exterior durante toda la vida.
  • La piel puede “recordar” daños.

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