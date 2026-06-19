El órgano más grande del cuerpo humano no es el hígado, sino uno capaz de regenerarse y mostrar emociones

La piel no es solo una simple envoltura que tenemos todas las personas. Tiene una composición compleja, que interactúa con el entorno y realiza funciones vitales además de ser el más grande del cuerpo.

La piel es el órgano más grande y llamativo del cuerpo humano

cuerpo humano, piel (1) Nuestra piel demuestra malestares y emociones personales. Además es capaz de regenerarse, ser resistente y flexible. Foto Canva

Al ser la más extensa a nivel corporal, sin duda es una de las más llamativas del organismo. Se trata de una estructura dinámica que está en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año, ya que no solo moldea nuestro cuerpo, sino que, actúa como barrera frente a agente externo, regular la temperatura y ser fundamental en procesos inmunológicos.