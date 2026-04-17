Ni piel ni huesos: cuál es el único tejido del cuerpo humano que no puede regenerarse

Bruxismo: el frotamiento de los dientes por estrés es la causa principal de fracturas microscópicas.

el frotamiento de los dientes por estrés es la causa principal de fracturas microscópicas. Erosión química: el consumo frecuente de bebidas carbonatadas, jugos cítricos o el reflujo gástrico "disuelven" el mineral.

el consumo frecuente de bebidas carbonatadas, jugos cítricos o el reflujo gástrico "disuelven" el mineral. Higiene agresiva: el uso de cepillos de cerdas duras o técnicas de cepillado demasiado violentas desgastan la capa protectora.

el uso de cepillos de cerdas duras o técnicas de cepillado demasiado violentas desgastan la capa protectora. Hábitos mecánicos: usar los dientes como herramienta (abrir envases o morder bolígrafos) genera microtraumatismos.

Prevención: la única cura real

Dado que la biología no devuelve el esmalte perdido, la odontología moderna solo puede ofrecer parches: empastes, coronas o implantes que imitan la función original pero no la sustituyen.

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La clave para conservar la estructura dental es la detección temprana. El uso de férulas de descarga para el estrés, el cambio a cepillos de cerdas blandas y la limitación de azúcares son las únicas barreras reales antes de que el daño se vuelva una complicación estética y funcional permanente.