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¿Sabías qué el cuerpo humano brilla en la oscuridad, aunque en realidad nadie puede verlo?

Todos los seres humanos emiten una luz natural en su cuerpo, producto de reacciones bioquímicas en las células. Aunque no es visible al ojo humano

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
¿Sabías qué el cuerpo humano brilla en la oscuridad, aunque en realidad nadie puede verlo?

¿Sabías qué el cuerpo humano brilla en la oscuridad, aunque en realidad nadie puede verlo?

El cuerpo humano es increíble por donde se lo mire y analice. En este caso, aunque no somos luciérnagas que usan su luz para buscar pareja o cazar en la oscuridad, ¿sabías que también poseemos una bioluminiscencia tenue en nuestro cuerpo para mantenernos con vida?

¿Te imaginarías si al apagar la luz de la habitación e ir a la cama no necesitaras ver a oscuras o usar la linterna de tu celular porque ves tu brillo corporal? Sería increíble, pero no ocurre tan simplemente. Aunque sí tenemos brillo gracias a una combustión controlada y activa constantemente.

cuerpo humano con luz
Somos seres que se encienden y apagan al ritmo interno.

Somos seres que se encienden y apagan al ritmo interno.

El cuerpo humano emite una luz inaccesible para los ojos

Los seres humanos emiten un resplandor débil y que, aunque parezca algo ficticio, es real. Si bien no con destellos como los de las famosas luciérnagas o con la intensidad de una lámpara, sí generamos un brillo muy sútil.

Se trata de un fenómeno denominado bioluminiscencia corporal, que resulta de reacciones químicas normales en las células durante el metabolismo procesado de manera continua.

Esta "luz" humana varía a lo largo del día, alcanzando su pico al atardecer y disminuyendo durante la mañana. Se cree que es porque se relaciona con el estrés oxidativo y los procesos metabólicos celulares, reflejando indirectamente la actividad interna del organismo y, por ende, su salud.

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Este brillo alcanza su punto m&aacute;s alto en la tarde, cuando el metabolismo est&aacute; m&aacute;s activo, y cae durante la noche hacia la ma&ntilde;ana.&nbsp;

Este brillo alcanza su punto más alto en la tarde, cuando el metabolismo está más activo, y cae durante la noche hacia la mañana.

Es decir, nuestro cuerpo, para mantenerse con vida, transforma oxígeno y nutrientes en energía. Es un proceso en el que se generan moléculas inestables que, al interactuar con lípidos y proteínas, liberan pequeños destellos de luz productos de las reacciones químicas que nos mantienen con vida, también presentes en plantas, animales o bacterias.

Se ha detectado que la luz corporal varía en distintas partes del cuerpo, siendo más intensa en la cabeza y las manos. Aunque no visible a simple vista, la bioluminiscencia humana puede ser captada con cámaras especiales de alta sensibilidad. De hecho, un grupo de científicos logró fotografiar la bioluminiscencia humana utilizando cámaras extremadamente sensibles, capaces de detectar un solo fotón.

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