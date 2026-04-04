¿Sabías qué el cuerpo humano brilla en la oscuridad, aunque en realidad nadie puede verlo?

Se trata de un fenómeno denominado bioluminiscencia corporal, que resulta de reacciones químicas normales en las células durante el metabolismo procesado de manera continua.

Esta "luz" humana varía a lo largo del día, alcanzando su pico al atardecer y disminuyendo durante la mañana. Se cree que es porque se relaciona con el estrés oxidativo y los procesos metabólicos celulares, reflejando indirectamente la actividad interna del organismo y, por ende, su salud.

cuerpo humano con luz (2) Este brillo alcanza su punto más alto en la tarde, cuando el metabolismo está más activo, y cae durante la noche hacia la mañana.

Es decir, nuestro cuerpo, para mantenerse con vida, transforma oxígeno y nutrientes en energía. Es un proceso en el que se generan moléculas inestables que, al interactuar con lípidos y proteínas, liberan pequeños destellos de luz productos de las reacciones químicas que nos mantienen con vida, también presentes en plantas, animales o bacterias.

Se ha detectado que la luz corporal varía en distintas partes del cuerpo, siendo más intensa en la cabeza y las manos. Aunque no visible a simple vista, la bioluminiscencia humana puede ser captada con cámaras especiales de alta sensibilidad. De hecho, un grupo de científicos logró fotografiar la bioluminiscencia humana utilizando cámaras extremadamente sensibles, capaces de detectar un solo fotón.