El caso Agostina Vega dio un giro abrumador tras la declaración de una testigo clave

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Caso Agostina Vega: qué dijo la testigo clave sobre Soledad Andreani

Carla no anduvo con muchos rodeos y fue concreta cuando declaró ante el fiscal en Córdoba: “Soledad Andrani está mintiendo, porque ella decía que no sabía con quién se había metido”, respecto a su relación con Claudio Barrelier, hoy en día detenido y señalado como el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega.

“Sí sabía, porque ahí había prostitución”, refiriéndose al bar Wachitas donde trabajó entre 2020 y 2023.

En ese bar, según la testigo, Soledad Andreani “se dedicaba a la cobranza de las bebidas y la venta de droga. Vendía cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax”, y que muchas de las trabajadoras sexuales “eran menores”, aunque se dedicaban a esto “por consentimiento”.

En cuanto al papel de Claudio Barrelier con el bar Wachitas, Carla confesó que “buscaba trabajadoras sexuales, se puede ver y comprobar con el caso de la chica de 2025″.

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Caso Agostina Vega: por qué la testigo apuntó contra Soledad Andreani y Claudio Barrelier

Carla afirmó que decidió prestar declaración contra la ex novia de Claudio Barrelier, por que no estaba de acuerdo que mintiera: “Me pareció mal”.

“Cuando pasó lo de Agostina, yo nunca imaginé que quien estaba atrás de todo esto era Soledad. Cuando habló para el Canal Doce, sin verle la cara, al escuchar su voz, yo me di cuenta al instante de que era ella y me pareció mal porque estaba mintiendo, ella no es como cuenta ahí, que era una mujer excelente, hecha y derecha. Tiene errores y fallas como todos”, confesó.

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“Ella decía que no sabía con quién se había metido. Sí sabés dónde te metiste porque vos venís de ese ambiente, porque ahí se hacía prostitución con consentimiento, venta de droga, te drogaban y demás”, aseguró Carla, desmintiendo que Soledad Andreani haya sido engañada por Claudia Barrelier.