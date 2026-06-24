Tupungato abre las inscripciones para la 2° Edición del Trail Running Nocturno

La Municipalidad de Tupungato, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, invita a vecinos, vecinas y corredores de toda la región a participar de la 2° Edición del Trail Running Nocturno, una propuesta deportiva que combina desafío, naturaleza y aventura.
El evento se desarrollará el sábado 22 de agosto y ofrecerá tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento.
Distancias y costos de la 2° Edición del Trail Running
- 6 kilómetros: $35.000
- 12 kilómetros: $40.000
- 21 kilómetros: $45.000
Incluye remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo.
- Categorías: Femenina-Masculina
- Requisitos: Ser mayor de 18 años.Uso obligatorio de linterna frontal durante toda la competencia.
- Bases e inscripciones: Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de la Municipalidad tupungato.gov.ar.