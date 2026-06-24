Tupungato abre las inscripciones para la 2° Edición del Trail Running Nocturno

El evento se desarrollará el sábado 22 de agosto y ofrecerá tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento.

Distancias y costos de la 2° Edición del Trail Running

6 kilómetros: $35.000

12 kilómetros: $40.000

21 kilómetros: $45.000

Incluye remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo.