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Tupungato abre las inscripciones para la 2° Edición del Trail Running Nocturno

Una experiencia diferente para los amantes del deporte y la aventura, permitiendo recorrer senderos y paisajes característicos de Tupungato bajo las estrellas

Por UNO
La Municipalidad de Tupungato, invita a vecinos, vecinas y corredores de toda la región a participar de la 2° Edición del Trail Running Nocturno.

La Municipalidad de Tupungato, invita a vecinos, vecinas y corredores de toda la región a participar de la 2° Edición del Trail Running Nocturno.

La Municipalidad de Tupungato, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, invita a vecinos, vecinas y corredores de toda la región a participar de la 2° Edición del Trail Running Nocturno, una propuesta deportiva que combina desafío, naturaleza y aventura.

El evento se desarrollará el sábado 22 de agosto y ofrecerá tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento.

Distancias y costos de la 2° Edición del Trail Running

  • 6 kilómetros: $35.000
  • 12 kilómetros: $40.000
  • 21 kilómetros: $45.000

Incluye remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo.

  • Categorías: Femenina-Masculina
  • Requisitos: Ser mayor de 18 años.Uso obligatorio de linterna frontal durante toda la competencia.
  • Bases e inscripciones: Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de la Municipalidad tupungato.gov.ar.

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