"La Justicia es una porquería": tiene 84 años, su vecino la acosaba y le prendió fuego

La mujer fue atendida en el hospital tras ser prendida fuego.

El agresor suma denuncias previas por altercados violentos. Según testigos, padece problemas de alcoholismo crónicos. “Inclusive atacó a una vecina a machetazos. Le hicieron una denuncia en su contra, pero nunca pasó nada", aseguró Roxana. Días antes del episodio principal, el mismo individuo inició un incendio intencional en una ventana de Rosalía.

Terror

Los momentos anteriores al ataque resultaron desesperantes. La víctima llamó a la policía por los disturbios que generaba el hombre frente a su hogar. Los agentes solicitaron una ambulancia para atender una lesión del sujeto, luego se retiraron. “Me amenazaba de muerte, me pedía que saliera al patio. Yo estaba con mi nietito", recordó Rosalía.

La pasividad oficial genera frustración en el entorno familiar. La anciana intentó radicar una denuncia formal previamente, pero los encargados rechazaron el trámite esgrimiendo razones burocráticas. "Me tuvieron toda la tarde para hacer la denuncia, para que al final ese hombre quede libre", concluyó la víctima, quien anhela construir un muro divisorio para no verlo más.