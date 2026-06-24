Es sabido que la tuberculosis continúa siendo un desafío para la salud pública en Argentina. Es que de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica 22 de lo que va en este 2026 se notificaron 6.482 casos en el país, lo que representa 133 más que en el mismo período de 2025.
Alerta sanitaria: qué es la tuberculosis y por qué hay que tenerla muy en cuenta ante el aumento de casos
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, el incremento de casos de tuberculosis se concentra principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo
El aumento de casos se concentró principalmente en las regiones Centro, Nordeste Argentino (NEA) y Cuyo. En términos absolutos, la región Centro registró el mayor crecimiento, con 264 casos adicionales y una suba del 5,6%, según reza el informe.
Por detrás se ubicaron el NEA, con 45 nuevos casos y un incremento del 10%, y Cuyo, con 24 casos más y una variación del 27%. En contraste, la región Sur mostró una disminución de 35 casos, equivalente al 22,3%, mientras que el NOA permaneció prácticamente sin cambios, con una variación del 0,3%.
Las provincias con mayores aumentos de tuberculosis y las acciones para reforzar el diagnóstico
A partir de los datos que arroja el informe del BEN, entre las jurisdicciones argentinas con los incrementos más marcados aparecen Misiones, con una suba del 44,9%; Mendoza, con 42,6%; Entre Ríos, con 38,8%; Santiago del Estero, con 34,3%; y Santa Fe, con 32,9%.
Durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en todo el país, con una tasa de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes. Del total, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes, es decir, nuevos, recaídas o sin información previa.
Además, el 66,1% de los casos se concentró en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La mayor tasa de notificación correspondió a Salta, con 63,8 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por CABA (58,8), Provincia de Buenos Aires (55,1), Jujuy (52,3), Formosa (42,8) y Chaco (39,3).
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud informó que desde diciembre de 2025 distribuyó 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis en distintas jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, CABA, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe. También se entregaron 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD) para fortalecer las tareas de detección y seguimiento.
En ese contexto, la cartera sanitaria mantiene la provisión de tratamientos para casos resistentes o complejos. Hasta el momento se encuentran en curso 546 tratamientos de segunda línea para tuberculosis farmacorresistente, de los cuales 275 corresponden a pacientes de Provincia de Buenos Aires y CABA.
Qué es la tuberculosis y por qué hay que tenerla en cuenta siempre
A modo de conepto, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (o bacilo de Koch). Afecta principalmente a los pulmones, pero también puede dañar otros órganos como los riñones, la columna vertebral o incluso el cerebro.
Se contagia por vía aérea. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda, habla o escupe, expulsa la bacteria al aire en forma de microgotas que otras personas pueden inhalar. Es importante destacar que no se transmite por dar la mano, compartir alimentos o por usar el inodoro.