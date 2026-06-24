Alerta sanitaria: qué es la tuberculosis y por qué hay que tenerla muy en cuenta ante el aumento de casos

En lo que va de 2026 se notificaron 6.482 casos en Argentina, lo que representa 133 más que en el mismo período de 2025. Imagen ilustrativa.

Las provincias con mayores aumentos de tuberculosis y las acciones para reforzar el diagnóstico

A partir de los datos que arroja el informe del BEN, entre las jurisdicciones argentinas con los incrementos más marcados aparecen Misiones, con una suba del 44,9%; Mendoza, con 42,6%; Entre Ríos, con 38,8%; Santiago del Estero, con 34,3%; y Santa Fe, con 32,9%.

Durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en todo el país, con una tasa de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes. Del total, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes, es decir, nuevos, recaídas o sin información previa.

Además, el 66,1% de los casos se concentró en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La mayor tasa de notificación correspondió a Salta, con 63,8 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por CABA (58,8), Provincia de Buenos Aires (55,1), Jujuy (52,3), Formosa (42,8) y Chaco (39,3).

Cuando alguien con tuberculosis pulmonar tose, estornuda, habla o escupe, expulsa la bacteria en forma de microgotas. Imagen ilustrativa.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud informó que desde diciembre de 2025 distribuyó 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis en distintas jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, CABA, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe. También se entregaron 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD) para fortalecer las tareas de detección y seguimiento.

En ese contexto, la cartera sanitaria mantiene la provisión de tratamientos para casos resistentes o complejos. Hasta el momento se encuentran en curso 546 tratamientos de segunda línea para tuberculosis farmacorresistente, de los cuales 275 corresponden a pacientes de Provincia de Buenos Aires y CABA.

Qué es la tuberculosis y por qué hay que tenerla en cuenta siempre

A modo de conepto, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (o bacilo de Koch). Afecta principalmente a los pulmones, pero también puede dañar otros órganos como los riñones, la columna vertebral o incluso el cerebro.

Se contagia por vía aérea. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda, habla o escupe, expulsa la bacteria al aire en forma de microgotas que otras personas pueden inhalar. Es importante destacar que no se transmite por dar la mano, compartir alimentos o por usar el inodoro.