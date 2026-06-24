Estados Unidos alimenta a una megaindustria India que supera a China y le ahorra 200.000 millones de dólares

Los medicamentos genéricos, los medicamentos de venta libre (OTC), los principios activos farmacéuticos (API), las vacunas, los biosimilares y la investigación y fabricación a medida constituyen segmentos importantes de la industria farmacéutica India. Sin embargo, su industria también depende en gran medida de importaciones desde China para materias primas y componentes intermedios, lo que mantiene la cadena global profundamente interconectada.

La alianza farmacéutica entre Estados Unidos e India

La cooperación entre Washington y Nueva Delhi apunta a diversificar proveedores, reforzar la producción local o regional de medicamentos esenciales y reducir riesgos de interrupciones. La lógica es más estratégica que comercial, evitar que una concentración excesiva en un solo país pueda afectar el abastecimiento de fármacos críticos como antibióticos, insulina o tratamientos cardiovasculares.

En mercados como Estados Unidos, India suministra cerca del 40% de los genéricos utilizados. La industria farmacéutica india creció especialmente desde la década de 1970, cuando reformas legales permitieron que laboratorios locales fabricaran versiones genéricas de medicamentos desarrollados originalmente por grandes farmacéuticas internacionales. Eso redujo drásticamente los costos de producción y convirtió a India en uno de los principales proveedores mundiales de medicinas de bajo costo.

El Ministerio de Salud de India y consultoras globales como IQVIA confirman que los medicamentos genéricos indios de bajo costo le ahorran al sistema de salud de Estados Unidos entre 200.000 y 219.000 millones de dólares anuales (alcanzando un acumulado superior a los 1.3 billones de dólares en la última década).