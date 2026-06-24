India es uno de los principales actores en las industrias farmacéutica y de vacunas a nivel mundial. Por otro lado, China domina gran parte de los ingredientes farmacéuticos (API). Por eso Estados Unidos busca reforzar el papel de India, conformado una alianza clave.
Estados Unidos alimenta a una megaindustria India que supera a China y le ahorra 200.000 millones de dólares
Estados Unidos impulsa una alianza farmacéutica con India para reducir la dependencia de China y ahorrar miles de millones
India, no solo es el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos, sino que también lidera la distribución de las vacunas DPT, BCG y contra el sarampión. El país produce más del 60 % de las vacunas del mundo y representa el 20 % del volumen de suministro mundial.
India: “la farmacia del mundo”
No se trata de una “megaindustria” nueva como entidad única, sino de un reordenamiento de producción, donde ambos Estados Unidos e India buscan reducir su dependencia de China en etapas críticas como la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API), que son la base química de los medicamentos.
Los medicamentos genéricos, los medicamentos de venta libre (OTC), los principios activos farmacéuticos (API), las vacunas, los biosimilares y la investigación y fabricación a medida constituyen segmentos importantes de la industria farmacéutica India. Sin embargo, su industria también depende en gran medida de importaciones desde China para materias primas y componentes intermedios, lo que mantiene la cadena global profundamente interconectada.
La alianza farmacéutica entre Estados Unidos e India
La cooperación entre Washington y Nueva Delhi apunta a diversificar proveedores, reforzar la producción local o regional de medicamentos esenciales y reducir riesgos de interrupciones. La lógica es más estratégica que comercial, evitar que una concentración excesiva en un solo país pueda afectar el abastecimiento de fármacos críticos como antibióticos, insulina o tratamientos cardiovasculares.
En mercados como Estados Unidos, India suministra cerca del 40% de los genéricos utilizados. La industria farmacéutica india creció especialmente desde la década de 1970, cuando reformas legales permitieron que laboratorios locales fabricaran versiones genéricas de medicamentos desarrollados originalmente por grandes farmacéuticas internacionales. Eso redujo drásticamente los costos de producción y convirtió a India en uno de los principales proveedores mundiales de medicinas de bajo costo.
El Ministerio de Salud de India y consultoras globales como IQVIA confirman que los medicamentos genéricos indios de bajo costo le ahorran al sistema de salud de Estados Unidos entre 200.000 y 219.000 millones de dólares anuales (alcanzando un acumulado superior a los 1.3 billones de dólares en la última década).