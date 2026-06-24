Es mendocina, emigró a Barcelona, vivió con 5 desconocidos y terminó formando una familia

Desde que llegó a Barcelona en 2022, Nicole ha formado grandes amistades. Imagen: Nicole Rojas.

Las diferencias de un trabajo en Mendoza y en Barcelona

La joven de 26 años, oriunda de Las Heras, comentó que le costó conseguir trabajo mientras avanzaba con los trámites para regularizar su documentación. "Me costó unos meses encontrar algo que se adecuara bien, que pagaran bien y demás. Pero después, una vez acá con papeles y de forma regular, hay trabajo a patadas, hay mucho trabajo", explicó.

Por otro lado, Nicole aseguró que una de las principales diferencias entre trabajar en Mendoza y hacerlo en Barcelona, tiene que ver con la estabilidad económica que brinda el salario. Según explicó, en España es posible planificar los gastos mensuales y destinar una parte de los ingresos al ahorro. "Yo pienso: este mes voy a gastar esto y tengo cierto margen de ahorro", señaló.

Nicole nació en Mendoza, pero eligió emigrar a Barcelona. Imagen: Nicole Rojas.

Además, habló sobre las vacaciones. En Barcelona, los trabajadores tienen 30 días de vacaciones al año, un beneficio que considera fundamental para la calidad de vida. En Argentina, los empleados tienen 14 días de corrido de vacaciones durante los primeros cinco años de antigüedad (si hablamos de un trabajo en relación de dependencia). Para acceder a 28 días se debe superar los diez años en el mismo empleo.

El dilema del alquiler el Barcelona

En la actualidad, Nicole alquila y vive sola en un piso (departamento), pero fue una odisea conseguirlo. "Es muy complicado porque Barcelona es muy cara para vivir y los alquileres generalmente son compartidos, o sea, que en un mismo piso alquilan las habitaciones y puedes vivir con demasiadas personas", contó.

La mendocina señaló que uno de los principales desafíos es encontrar un alquiler a un precio razonable. Además, suelen solicitar varios requisitos y una importante cantidad de dinero por adelantado. Por ese motivo muchas personas comparten piso.

Vivir en un piso compartido

Nicole también experimentó la vida en pisos compartidos. Durante una etapa de su estadía llegó a vivir con cinco personas más en una misma casa. "Por suerte todos éramos argentinos de diferentes provincias, de Buenos Aires, Neuquén, Rosario. En mi caso, algo totalmente raro (ya que es difícil convivir con extraños), fue una experiencia increíble", contó con un dejo de alegría en la voz.

La joven llegó a compartir un piso hasta con cinco personas más, pero la experiencia le permitió construir amistad con otros argentinos. Imagen: Nicole Rojas.

La casa tenía un pequeño balcón donde se reunían. "Siempre llegábamos y ahí había puntos de encuentro, de reunión, de apañe y formamos como una pequeña familia. Hoy en día después de casi tres años todavía sigo en contacto con esa gente", expresó Nicole. Según explicó, fue una de las experiencias "más lindas" y que más aprecia de su estadía en Barcelona.