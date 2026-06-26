Los partidos de este viernes 26 de junio en el Mundial 2026: se definen los Grupos G, H e I

Los Grupo G, H e I del Mundial 2026 se definirán entre la jornada de este viernes y la madrugada del sábado cuando se dispute un atractivo programa de 6 encuentros.
Los Grupo G, H e I del Mundial 2026 se definirán entre la jornada de este viernes y la madrugada del sábado
Los Grupo G, H e I del Mundial 2026 se definirán entre la jornada de este viernes y la madrugada del sábado cuando se dispute un atractivo programa de 6 encuentros.
En el Grupo I, desde las 16 hora argentina, Francia y Noruega, dos selecciones ya clasificadas a 16avos de final, determinarán en Boston el primer y segundo puesto en un cruce que tendrá como protagonistas a dos de los grandes goleadores del certamen: Kylian Mbappé y Earling Haaland.
Paralelamente, en Toronto, Irak y Senegal jugarán para la estadística ya que no tienen chances de estar entre los 8 mejores terceros.
Más tarde, desde las 21, se definirá el Grupo H y el rival de la Selección argentina con dos partidos imperdibles: España vs. Uruguay, en Guadalajara, y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, en Houston.
Ninguno de los 4 equipos tiene nada garantizado y las posiciones tienen a España con 4, Uruguay y Cabo Verde 2 y Arabia 1.
Finalmente, a las 0 del sábado, será la definición del Grupo G cuando jueguen Egipto vs. Irán, en Seattle, y Nueva Zelanda vs. Bélgica, en Vancouver. Por ahora Egipto lidera con 4, Bélgica e Irán tienen 2 puntos y Nueva Zelanda cierra con 1.
Viernes 26/6
Sábado 27/6