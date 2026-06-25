Países Bajos, Japón y Suecia se clasificaron en ese orden en el Grupo F del Mundial 2026

Mientras Países Bajos completó el Grupo F como puntero e invicto, los tunecinos se despiden de la Copa del Mundo sin puntos, con solo un par de goles a favor y 12 en contra. Una campaña a todas luces decepcionante.

Japón y Suecia empataron y se clasificaron

En Dallas, Japón y Suecia jugaron un partido de ida y vuelta en el que Daizen Maeda abrió el marcador para los nipones a los 56' y Anthony Elanga igualó a los 62'.

El empate conformó a los dos y favoreció a Japón ya que se clasificó segundo por su mejor diferencia de gol (4 contra 0) mientras que Suecia avanzó a los 16avos como uno de los 8 mejores terceros ya que superó a Ecuador por mayor cantidad de goles a favor (7 a 2) y también a Bosnia (4 puntos y -1), Corea del Sur, Escocia (ambos con 3) y no puede ser alcanzado por el 3ro. del Grupo I.