Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026

El inicio fue con un duro golpe para los de Sebastián Beccacece. Iban apenas dos minutos cuando Leroy Sané puso el 1-0 tras una polémica jugada que el VAR decidió convalidar pese a que parecía existir una infracción en la jugada previa.

Lejos de derrumbarse, Ecuador sacó pecho y fue con todo en búsqueda del arco rival. Nilson Angulo, con un potente derechazo a los 9', cortó la sequía goleadora ecuatoriana tras casi 200 minutos, devolviéndole la confianza al equipo.

Alemania, ya clasificada como líder del Grupo E, sintió el golpe y mermó su intensidad. El Tri, por su parte, se agigantó en defensa con Pacho, Hincapié y Ordóñez como murallas. De tanto ir, finalmente los de Beccacece tuvieron su recompensa. El reloj marcaba 77 minutos cuando Gonzalo Plata aprovechó un córner cerrado al primer palo para marcar el gol de la victoria.

Con cuatro puntos y una actuación heroica, Ecuador evitó la eliminación y selló su boleto a la siguiente fase. El equipo de Beccacece cerró la fase de grupos dando un golpe sobre la mesa y una importante muestra de carácter de cara a lo que viene.

Costa de Marfil le ganó a Curazao y clasificó segundo

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao en el estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I (Francia o Noruega) por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los 7minutos del primer tiempo y a los 19' del complemento, los africanos aseguraron su lugar entre los 32 mejores equipos de la máxima cita mundialista.