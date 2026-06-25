Todas las Selecciones que ya fueron eliminadas de la Copa del Mundo 2026

Si bien Turquía (0), Túnez (0), Jordania (0) y Panamá (0) podían ganar el último partido de la fase de grupos (les falta jugar el tercer compromiso) y soñar con clasificar, esto no puede ser posible debido al nuevo sistema de desempate implementado por la FIFA para este Mundial 2026.

Hatí quedó eliminado de la Copa del Mundi 2026.

El desempate olímpico consiste en que se impone en la tabla aquel equipo que haya ganado en el encuentro entre sí de las dos selecciones que cuentan con el mismo puntaje al finalizar la fase de grupos. Por ejemplo: Túnez se medirá con Paises Bajos este jueves. En caso de que el elenco africano venciera al neerlandés y, que Japón venciera a Suecia, en el Grupo F habría dos selecciones con tres unidades: Túnez y Suecia. Pero como el criterio de desempate olímpico es el resultado que obtuvieron entre sí, clasifica Suecia en ese caso debido a que venció a Túnez 5 a 1 en la primera fecha de la Copa del Mundo 2026.

Por el lado de Haití (0), República Checa (1), Qatar (1), estos ya quedaron sin chances matemáticas al concluir la fase de grupos y no sumar lo suficiente.