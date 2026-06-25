México goleó para terminar con puntaje ideal y Sudáfrica se clasificó tras sorprender a Corea

Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

En Monterrey se registró la sorpresa de la jornada con el triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur por 1 a 0 que no solo le dio una inesperada clasificación a los Bafana Bafana (la primera de su historia) sino que dejó al buen equipo coreano a la espera de si podrá acceder a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Batacazo sudafricano en Monterrey.

A Corea del Sur le alcanzaba con el empate, pero el único gol del encuentro lo hizo Thapelo Maseko y el rival de los sudafricanos en la próxima instancia será Canadá, segundo del Grupo B, en un cruce que se jugará en Seattle el lunes 29 de junio.

Con los resultados de este miércoles México terminó primero con 9 puntos, Sudáfrica segundo con 4, Corea del Sur solo sumó 3 puntos y República Checa 1,