México goleó para terminar con puntaje ideal y Sudáfrica se clasificó tras sorprender a Corea

México completó la primera fase del Mundial 2026 con puntaje ideal tras vencer a República Checa y Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur para quedarse con el segundo puesto.
México completó la primera fase del Mundial 2026 con puntaje ideal tras vencer a República Checa y Sudáfrica dio la sorpresa ante Corea del Sur para quedarse con el segundo puesto.
México completó la primera fase del Mundial 2026 con puntaje ideal tras vencer a República Checa y Sudáfrica dio la sorpresa al vencer a Corea del Sur para quedarse con el segundo puesto.
En el estadio Azteca, la selección local fue de menor a mayor para ganarle 3 a 0 a República Checa y se clasificó primero, invicto y con puntaje ideal en el Grupo A.
Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, todos en la segunda parte, marcaron los goles del equipo del Vasco Aguirre que ya estaba clasificado y ahora espera por uno de los 8 mejores terceros en un cruce de 16avos de final que se jugará el martes 30 de junio en el estadio Azteca.
En Monterrey se registró la sorpresa de la jornada con el triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur por 1 a 0 que no solo le dio una inesperada clasificación a los Bafana Bafana (la primera de su historia) sino que dejó al buen equipo coreano a la espera de si podrá acceder a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.
A Corea del Sur le alcanzaba con el empate, pero el único gol del encuentro lo hizo Thapelo Maseko y el rival de los sudafricanos en la próxima instancia será Canadá, segundo del Grupo B, en un cruce que se jugará en Seattle el lunes 29 de junio.
Con los resultados de este miércoles México terminó primero con 9 puntos, Sudáfrica segundo con 4, Corea del Sur solo sumó 3 puntos y República Checa 1,