La tapita de Coca Cola que cambió una vida: la mujer que viajó gratis a mundiales por 27 años

Durante casi tres décadas, María de Jesús deambuló por los estadios más imponentes de la Tierra sin desembolsar un solo centavo de su bolsillo. La marca Coca Cola financió de forma ininterrumpida un sueño que cualquier fanático del fútbol desearía de cumplir.

Recién con el paso del tiempo la magnitud de su récord cobró real importancia. Desde el mítico torneo en tierras francesas, la imponente historia de esta fanática por accidente sumó kilómetros y recuerdos imborrables a lo largo de una impresionante seguidilla de mundiales: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Francia 1998, el primer mundial que Coca Cola pagó para esta aficionada.

Tanto es así, que la mujer se convirtió en un verdadero amuleto para los hinchas ecuatorianos y un personaje célebre en las tribunas de la prestigiosa cita deportiva.

La ausencia de la mujer en el Mundial 2026

A sus 65 años de edad, el beneficio otorgado por Coca Cola se mantiene completamente vigente; sin embargo, reportes de la prensa local indican que esta edición en Norteamérica será la primera que se perderá debido a complicaciones de salud.

Esta delicada condición provocó que el próximo torneo de 2026 sea el primero que María de Jesús se vea obligada a seguir desde la comodidad de su hogar en Ecuador, cortando una conmovedora racha que ha dado la vuelta al mundo.