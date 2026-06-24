La tapita de Coca Cola que cambió una vida: la mujer que viajó gratis a mundiales por 27 años

María del Jesús Pinargote, una mujer de la tranquila parroquia de Canuto que vio cómo su vida cambiaba por completo de la noche a la mañana gracias a una histórica promoción de supermercado que involucraba a la famosa bebida Coca Cola.
Esta increíble historia comenzó a principios de 1998 en la provincia de Manabí, Ecuador. Fue allí donde, tras juntar varios vasos coleccionables y rellenar un cupón que depositó con timidez en un ánfora, su nombre fue seleccionado entre millones de participantes en toda Latinoamérica para recibir un premio absolutamente envidiable: viajar a los mundiales de fútbol con todo incluido.
La mujer ecuatoriana que viajó gratis a distintos mundiales
A partir de ese instante, la ecuatoriana pasó de no conocer los aviones a subirse a uno directamente con rumbo al Mundial de Francia 1998, marcando el inicio lleno de emociones y viajes inolvidables.
Durante casi tres décadas, María de Jesús deambuló por los estadios más imponentes de la Tierra sin desembolsar un solo centavo de su bolsillo. La marca Coca Cola financió de forma ininterrumpida un sueño que cualquier fanático del fútbol desearía de cumplir.
Recién con el paso del tiempo la magnitud de su récord cobró real importancia. Desde el mítico torneo en tierras francesas, la imponente historia de esta fanática por accidente sumó kilómetros y recuerdos imborrables a lo largo de una impresionante seguidilla de mundiales: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Tanto es así, que la mujer se convirtió en un verdadero amuleto para los hinchas ecuatorianos y un personaje célebre en las tribunas de la prestigiosa cita deportiva.
La ausencia de la mujer en el Mundial 2026
A sus 65 años de edad, el beneficio otorgado por Coca Cola se mantiene completamente vigente; sin embargo, reportes de la prensa local indican que esta edición en Norteamérica será la primera que se perderá debido a complicaciones de salud.
Esta delicada condición provocó que el próximo torneo de 2026 sea el primero que María de Jesús se vea obligada a seguir desde la comodidad de su hogar en Ecuador, cortando una conmovedora racha que ha dado la vuelta al mundo.