Inicio Sociedad
Vamos a viajar

Cómo detectar las mejores ofertas en el Travel Sale 2026, que tiene fecha confirmada con promociones de viajes

El Travel Sale 2026 se realizará durante 7 días y permitirá acceder a promociones y opciones de financiación para viajes nacionales e internacionales

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Viajar, el deseo de miles de argentinos. Mirá si conseguís una linda promo en el Travel Sale 2026. Imagen ilustrativa. 

Viajar, el deseo de miles de argentinos. Mirá si conseguís una linda promo en el Travel Sale 2026. Imagen ilustrativa. 

El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada. La nueva edición de la campaña de descuentos para el sector turístico se realizará desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto, según informó la organización en su sitio web oficial.

Durante esos 7 días, agencias de viajes y aerolíneas participantes ofrecerán promociones para quienes busquen planificar vacaciones o una próxima escapada. Las propuestas incluirán pasajes aéreos, hoteles, paquetes turísticos y distintas experiencias, tanto dentro de la Argentina como en destinos internacionales.

El Travel Sale 2026 trae diversas promociones en vuelos, alojamientos y paquetes. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El Travel Sale 2026 trae diversas promociones en vuelos, alojamientos y paquetes. Imagen ilustrativa.

La iniciativa también contempla diferentes alternativas de financiación. Entre las opciones que podrán ofrecer las empresas aparecen:

  • Cuotas sin interés para determinados viajes nacionales
  • Pagos mediante transferencia bancaria, tarjetas de crédito
  • Modalidades combinadas

Travel Sale 2026: cómo detectar las mejores ofertas

Para evitar tomar como descuento una rebaja que no sea significativa, una de las principales recomendaciones es comparar los precios antes del evento. Revisar con anticipación cuánto cuestan los pasajes y alojamientos permite comprobar luego si la promoción representa realmente un ahorro.

&iquest;Y si viajamos con nuestras mascotas? Una opci&oacute;n siempre interesante. Imagen ilustrativa.&nbsp;

¿Y si viajamos con nuestras mascotas? Una opción siempre interesante. Imagen ilustrativa.

También puede resultar útil activar alertas de precios para determinados destinos y analizar distintas alternativas de viaje. Salir desde aeropuertos secundarios o incluso desde países limítrofes puede modificar considerablemente el valor final del pasaje.

Otra estrategia es mantener cierta flexibilidad respecto del destino. Comparar lugares similares o propuestas que inicialmente no estaban contempladas puede permitir encontrar mejores oportunidades.

Descansar con familia y amigos, el mejor plan, el mejor viaje. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Descansar con familia y amigos, el mejor plan, el mejor viaje. Imagen ilustrativa.

La organización anticipó que las empresas participantes y las promociones disponibles se irán incorporando progresivamente a la plataforma oficial del evento y a las aplicaciones de las agencias adheridas.

Como las ofertas más convenientes pueden contar con cupos limitados en el Travel Sale 2026, quienes encuentren una opción que se ajuste a su presupuesto deberán tener en cuenta que podría agotarse rápidamente.

En pocas palabras

  • Travel Sale 2026: se realizará del 24 al 30 de agosto con promociones en viajes.
  • Ofertas y Financiación: incluye pasajes, hoteles y paquetes con cuotas sin interés y transferencias.
  • Detectar Mejores Precios: se recomienda comparar antes, activar alertas y ser flexible con el destino.
Resumen generado por Thinkindot AI

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar