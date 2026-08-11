Cómo detectar las mejores ofertas en el Travel Sale 2026, que tiene fecha confirmada con promociones de viajes

Cuotas sin interés para determinados viajes nacionales

Pagos mediante transferencia bancaria, tarjetas de crédito

Modalidades combinadas

Travel Sale 2026: cómo detectar las mejores ofertas

Para evitar tomar como descuento una rebaja que no sea significativa, una de las principales recomendaciones es comparar los precios antes del evento. Revisar con anticipación cuánto cuestan los pasajes y alojamientos permite comprobar luego si la promoción representa realmente un ahorro.

¿Y si viajamos con nuestras mascotas? Una opción siempre interesante. Imagen ilustrativa.

También puede resultar útil activar alertas de precios para determinados destinos y analizar distintas alternativas de viaje. Salir desde aeropuertos secundarios o incluso desde países limítrofes puede modificar considerablemente el valor final del pasaje.

Otra estrategia es mantener cierta flexibilidad respecto del destino. Comparar lugares similares o propuestas que inicialmente no estaban contempladas puede permitir encontrar mejores oportunidades.

Descansar con familia y amigos, el mejor plan, el mejor viaje. Imagen ilustrativa.

La organización anticipó que las empresas participantes y las promociones disponibles se irán incorporando progresivamente a la plataforma oficial del evento y a las aplicaciones de las agencias adheridas.

Como las ofertas más convenientes pueden contar con cupos limitados en el Travel Sale 2026, quienes encuentren una opción que se ajuste a su presupuesto deberán tener en cuenta que podría agotarse rápidamente.