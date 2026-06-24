La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City, después de celebrar el cumpleaños de Lionel Messi, y el DT Lionel Scaloni analiza cuáles serán los cambios para el partido del sábado ante Jordania, en Dallas.
La Selección argentina se entrenó en Kansas City y Scaloni piensa en hacer cambios ante Jordania
La Selección argentina se entrenó en Kansas City, después de celebrar el cumpleaños de Lionel Messi, y Scaloni analiza cambios para el partido ante Jordania
La novedad del día, más allá de la celebración del cumpleaños de Messi, fue que el Cuti Romero se entrenó de manera diferenciada y quedó ratificado que no va a jugar el próximo partido sino que apuntará a llegar en condiciones a los 16avos de final.
De todos modos, la evolución del defensor es positiva y la decisión de cuidarlo es más por precaución que otra cosa.
Con el primer puesto del Grupo J asegurado, Scaloni tendrá que decidir en estas horas a qué jugadores hace descansar y a quiénes les da minutos de juego pensando en lo que viene. En esta lista aparecen varios nombre como los de Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y hasta el Flaco López.
Para tomar esa decisión el técnico sólo tendrá dos entrenamientos más los días jueves y viernes día en el que la práctica será por la mañana justo antes de viajar nuevamente a Dallas para esperar el encuentro que cerrará la fase de grupos del Mundial 2026.
Dibu Martínez y Messi, dos casos especiales
Entre los que podrían tener descanso pensando en los playoffs están Dibu Martínez y el propio Messi, sin embargo tanto el arquero como el capitán manifestaron su intención de jugar ante Jordania.
Aunque llegó al Mundial con lo justo por su lesión en la mano derecha, Dibu quiere seguir sumando partidos con la valla invicta, mientras que Messi es, al menos por ahora, el goleador del certamen.
De todos modos, Scaloni tendrá la última palabra y no está descartado que Messi juegue, pero ingresando desde el banco.