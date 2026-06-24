Lo que nadie sabe de las rosas: esto tenés que hacer con tu rosal para cuidarlo del frío

Así podrás cuidar tu rosal en invierno.

Además de actuar como un amortiguador térmico, el mantillo disminuye notablemente la velocidad con la que el suelo pierde agua, logrando que la tierra retenga la humedad de manera mucho más eficiente en comparación con un terreno que se deja al descubierto. Esto mantiene las condiciones del sustrato del rosal en un estado óptimo durante mucho más tiempo.

En la misma línea, es importante destacar que, a diferencia de las coberturas artificiales, los mantillos orgánicos se descomponen gradualmente con el paso de las semanas, integrándose por completo en el suelo y mejorando su fertilidad natural.

Asimismo, la presencia del mantillo reduce drásticamente la frecuencia con la que aparecen las malas hierbas y la maleza cerca del rosal, lo que permite que el ejemplar aproveche al máximo los nutrientes disponibles sin tener que competir con especies invasoras.

Con este truco de jardinería, tendrás tu jardín repleto de rosas en primavera.

Por último, el éxito de este truco de jardinería depende de una aplicación meticulosa. Antes de distribuir el mulch, es indispensable limpiar a la base del rosal, eliminando residuos acumulados, hojas caídas y malas hierbas.

Al colocar el mantillo, no debemos apilarlo directamente contra el tallo principal y sí tendremos que dejar un pequeño espacio libre a su alrededor. Esta precaución impide que se concentre humedad en la zona del tronco, evitando el desarrollo de enfermedades. De esta forma, el rosal se mantendrá en óptimas condiciones durante este invierno y estallará de rosas en primavera.