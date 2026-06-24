Marruecos le ganó a Haití, clasificó segundo de Brasil y espera rival

Marruecos sufrió, clasificó y espera rival

El gol en contra de Bono cambió los planes de entrada. Todo nació de una corrida de Duverne por la banda izquierda, tiró el centro atrás y Joseph metió un taco que rebotó en la espalda del arquero y se metió. Iban apenas 10 minutos.

Marruecos reaccionó rápido. Hakimi se puso el equipo al hombro y fue un líder imparable. Él mismo puso el 1-1 parcual. El arquero Johny Placide, que fue la figura del equipo, no pudo hacer nada para evitar el gol del hombre del PSG. Tras una doble tapada a puro reflejo ante el propio Hakimi y Saibari, esta vez dio un rebote largo y el lateral la mandó a guardar cuando se jugaban 39 minutos.

Cuatro más tarde llegó un nuevo baldazo de agua fría para los africanos. Isidor sacó un derechazo impresionante a 126 kilómetros por hora directo al ángulo desde afuera del área. Bono poco pudo hacer para evitar la nueva caída de su arco.

Antes del entretiempo, otra vez Hakimi, se cargó el equipo al hombro. Cuando se jugaba el primer minuto de descuento mandó el centro atrás para la llegada de Saibari que de derecha puso el 2-2 que le dio vida al equipo.

Después de haber remontado dos veces el marcador, Marruecos salió con otra mentalidad a jugar el complemento. No sufrió en su arco e hizo del arquero de Haití la gran figura del partido. La paridad logró romperse recién a los 78'.

Rahimi encaminó el triunfo tras capturar un rebote dentro del área. Entre varias piernas definió de derecha para poner a Marruecos por primera vez en ventaja. Ya con el tiempo cumplido, Yassine puso el 4-2 final para sentenciar la historia. La última del partido fue una tapada de Bono.