Brasil venció a Escocia y se clasificó primero en el Grupo C del Mundial 2026

Vinicius Jr a los 7' y los 48' marcó los goles para cerrar un parcial de 2 a 0 que pudo haber sido mayor, pero en una polémica decisión el árbitro anuló otro tanto del propio Vinicius a los 21'.

Vinicius hizo dos goles y acumula 4 en el Mundial 2026.

Matheus Cunha hizo el tercero del encuentro (y el suyo en el Mundial 2026) a los 15' de la segunda parte, poco antes de que Neymar ingrese desde el banco de suplentes y debute en su cuarta Copa del Mundo.