Dormir en un país y despertar en otro: vuelve el tren nocturno que ofrece una experiencia única

El tren y la noche, una combinación perfecta a la hora de viajar. Imagen ilustrativa.

Las rutas que vuelven a poner de moda los viajes nocturnos en tren

La red ferroviaria europea ofrece múltiples opciones para quienes quieren recorrer grandes distancias mientras duermen. En Italia, los servicios Intercity Notte de Trenitalia conectan el norte y el sur del país con recorridos que unen ciudades como Milán, Roma, Palermo y Siracusa.

Pero hay más. Porque otra de las propuestas más reconocidas es Nightjet, operada por la compañía austríaca ÖBB. Esta red conecta destinos de Austria, Alemania, Suiza e Italia mediante trenes equipados para viajes de larga distancia durante la noche.

El tren nocturno, una opción que va ganando terreno para unir ciudades con un buen descanso incluido. Imagen ilustrativa.

Por otra parte, y para tener en cuenta si pensamos en viajar, también destacan los servicios Euronight, que enlazan ciudades italianas con importantes destinos centroeuropeos como Múnich, Viena y Salzburgo.

En Francia, los Intercités de Nuit permiten partir desde París y despertar en ciudades como Toulouse, Briançon, Rodez o Latour-de-Carol. Estas rutas ofrecen una alternativa práctica para quienes desean combinar la capital francesa con regiones montañosas o localidades del sur del país.

Más allá de la logística, el atractivo de estos servicios radica en la experiencia. Dormir en un tren con cama y abrir los ojos en otro país convierte el trayecto en una aventura en sí misma. Por eso, los trenes nocturnos vuelven a posicionarse como una de las formas más atractivas y eficientes pra descubrir sitios únicos.