Dormir en un país y despertar en otro: vuelve el tren nocturno que ofrece una experiencia única

El recorrido del tren nocturno vuelve a ganar protagonismo en Europa y se consolida como una de las alternativas favoritas para recorrer el continente sin perder horas valiosas de turismo. La propuesta es muy simple, pero absolutamente seductora: subir al tren por la tarde o la noche, descansar durante el trayecto y despertar al día siguiente en una nueva ciudad, listo para comenzar la jornada. Suena bien, ¿no?
La tendencia crece entre viajeros que buscan optimizar tiempo y presupuesto. Al combinar transporte y alojamiento en una misma experiencia, estos servicios permiten ahorrar una interesante cantidad de dinero por una noche de hotel. Y además llegar al destino descansados.
Aunque está claro que no siempre representan la opción más rápida frente a los tiempos del avión, muchos turistas valoran la comodidad de evitar largas esperas en aeropuertos y la posibilidad de transformar el traslado en parte del viaje.
Las rutas que vuelven a poner de moda los viajes nocturnos en tren
La red ferroviaria europea ofrece múltiples opciones para quienes quieren recorrer grandes distancias mientras duermen. En Italia, los servicios Intercity Notte de Trenitalia conectan el norte y el sur del país con recorridos que unen ciudades como Milán, Roma, Palermo y Siracusa.
Pero hay más. Porque otra de las propuestas más reconocidas es Nightjet, operada por la compañía austríaca ÖBB. Esta red conecta destinos de Austria, Alemania, Suiza e Italia mediante trenes equipados para viajes de larga distancia durante la noche.
Por otra parte, y para tener en cuenta si pensamos en viajar, también destacan los servicios Euronight, que enlazan ciudades italianas con importantes destinos centroeuropeos como Múnich, Viena y Salzburgo.
En Francia, los Intercités de Nuit permiten partir desde París y despertar en ciudades como Toulouse, Briançon, Rodez o Latour-de-Carol. Estas rutas ofrecen una alternativa práctica para quienes desean combinar la capital francesa con regiones montañosas o localidades del sur del país.
Más allá de la logística, el atractivo de estos servicios radica en la experiencia. Dormir en un tren con cama y abrir los ojos en otro país convierte el trayecto en una aventura en sí misma. Por eso, los trenes nocturnos vuelven a posicionarse como una de las formas más atractivas y eficientes pra descubrir sitios únicos.