Revolución ferroviaria: así es el tren de 2 pisos que llega para cambiar por siempre la forma de viajar

El tren trae noticias grandes. Es que la línea ferroviaria con mayor movimiento de España se prepara para una transformación histórica. El Gobierno confirmó la incorporación de 35 nuevos trenes de dos pisos para la línea C-5 de Cercanías Madrid, un corredor que actualmente moviliza cerca de 72 millones de pasajeros al año y concentra el 29% de todos los viajes del sistema.
El proyecto forma parte de un plan de modernización valuado en 1.350 millones de euros, impulsado por el Ministerio de Transportes, con el objetivo de reducir la congestión y mejorar la experiencia de viaje en una línea cuya demanda creció un 10% entre 2022 y 2024.
Los nuevos trenes serán fabricados íntegramente en España por la empresa Stadler, en su planta de Albuixech, Valencia. La inversión destinada por Renfe para la compra de las unidades asciende a 600 millones de euros.
Cómo será el nuevo tren de dos pisos y cuándo comenzará a funcionar
Las formaciones, identificadas como Serie 453, tendrán una longitud de 191,16 metros y combinarán coches de un piso en los extremos con vagones de dos niveles en la parte central.
Cada tren podrá transportar hasta 1.884 pasajeros, de los cuales 524 viajarán sentados y 1.360 de pie. La capacidad supera ampliamente a la de los actuales, que admiten 1.565 personas.
Además, incorporarán espacios para sillas de ruedas, sectores multifuncionales para bicicletas y cochecitos, un baño accesible, conexión WiFi, puertos USB y asientos con mayor acolchado.
La puesta en marcha está prevista para abril de 2030, aunque antes será necesario adaptar gran parte de la infraestructura. Entre las obras previstas figuran la ampliación de andenes entre 40 y 50 metros, la sustitución del sistema de señalización LZB por el estándar europeo ERTMS nivel 2, la construcción de una nueva base de mantenimiento en Móstoles y una nueva estación en Móstoles-El Soto.
las autoridades aseguraron que las primeras pruebas del nuevo sistema comenzarán en abril de 2029 y el proyecto completo finalizará en octubre de 2031.
Según las previsiones oficiales, la renovación permitirá aumentar la capacidad de la línea en un 60% y elevar el número de usuarios anuales de 72 a 100 millones. Austria, Suiza, Suecia y Azerbaiyán ya incorporaron trenes de dos pisos desarrollados por Stadler para reforzar sus redes ferroviarias.