Revolución ferroviaria: así es el tren de 2 pisos que llega para cambiar por siempre la forma de viajar

El tren de 2 pisos por dentro. Una buena opción para viajar. Foto: gentileza

Cómo será el nuevo tren de dos pisos y cuándo comenzará a funcionar

Las formaciones, identificadas como Serie 453, tendrán una longitud de 191,16 metros y combinarán coches de un piso en los extremos con vagones de dos niveles en la parte central.

Cada tren podrá transportar hasta 1.884 pasajeros, de los cuales 524 viajarán sentados y 1.360 de pie. La capacidad supera ampliamente a la de los actuales, que admiten 1.565 personas.

Además, incorporarán espacios para sillas de ruedas, sectores multifuncionales para bicicletas y cochecitos, un baño accesible, conexión WiFi, puertos USB y asientos con mayor acolchado.

El tren de 2 pisos que llegará y buscará modificar los viajes de la gente a diario. Foto: gentileza

La puesta en marcha está prevista para abril de 2030, aunque antes será necesario adaptar gran parte de la infraestructura. Entre las obras previstas figuran la ampliación de andenes entre 40 y 50 metros, la sustitución del sistema de señalización LZB por el estándar europeo ERTMS nivel 2, la construcción de una nueva base de mantenimiento en Móstoles y una nueva estación en Móstoles-El Soto.

las autoridades aseguraron que las primeras pruebas del nuevo sistema comenzarán en abril de 2029 y el proyecto completo finalizará en octubre de 2031.

Según las previsiones oficiales, la renovación permitirá aumentar la capacidad de la línea en un 60% y elevar el número de usuarios anuales de 72 a 100 millones. Austria, Suiza, Suecia y Azerbaiyán ya incorporaron trenes de dos pisos desarrollados por Stadler para reforzar sus redes ferroviarias.