3 plantas de interior resistentes al aire seco de la calefacción del hogar

Cuando llega la temporada otoño-invierno el ambiente interior del hogar cambia por completo debido a la calefacción. El calor de las estufas, radiadores o aires acondicionados puede afectar la salud de tus plantas. A continuación, te explicamos cómo detectar si tus plantas están sufriendo, cómo evitarlo y cuáles son las especies que mejor se adaptan a estos cambios de temperatura.
El uso continuo de calefacción reseca mucho el ambiente de una casa, y esto puede ser más dañino que la propia temperatura. La falta de humedad hará que las hojas de tus plantas comiencen a teñirse de marrón, se arrugen, plieguen e incluso puede provocar que la planta se seque.
A pesar de que riegues las plantas, si hay demasiada temperatura en el ambiente saldrán perjudicadas. En ocasiones puede que ya no puedas hacer nada por ellas.
Plantas que toleran mejor la calefacción
La planta Sansevieria es resistente, decorativa y aguanta la calefacción sin que le pase factura. Más allá de que sus hojas duras y carnosas almacenan agua, tolera el aire seco sin perder su forma y se adapta a ambientes con poca luz.
Las Zamioculcas o plantas del dinero también resultan aptas para un ambiente calefaccionado. Son especies decorativas, perfectas para agregar un verde brillante a cualquier ambiente, y como tienen tallos y raíces que almacenan agua, sobrevive a ambientes secos.
Chlorophytum comosum conocida popularmente como planta cinta o malamadre, crece rápido, es resistente y ofrece un aspecto siempre fresco. Más allá de que es un poco exigente con la luz, tolera sin problemas los ambientes calefaccionados secos.
Cómo proteger las plantas de la calefacción
- Aleja las plantas de la calefacción y colócalas en un sitio donde haya buena ventilación y renovación de aire.
- Ventila tu casa una vez al día. Es importante para refrescar los ambientes y renovar el aire.
- Controla el grado de humedad de tu hogar y, si es necesario, utiliza humidificadores caseros o eléctricos para mantener un grado de humedad saludable.
- Agrupa las plantas para que entre ellas generen un microclima de humedad y se ayuden entre ellas.