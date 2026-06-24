3 plantas de interior resistentes al aire seco de la calefacción del hogar

Plantas que toleran mejor la calefacción

La planta Sansevieria es resistente, decorativa y aguanta la calefacción sin que le pase factura. Más allá de que sus hojas duras y carnosas almacenan agua, tolera el aire seco sin perder su forma y se adapta a ambientes con poca luz.

Las Zamioculcas o plantas del dinero también resultan aptas para un ambiente calefaccionado. Son especies decorativas, perfectas para agregar un verde brillante a cualquier ambiente, y como tienen tallos y raíces que almacenan agua, sobrevive a ambientes secos.

La planta cinta se adapta a los ambientes calefaccionados. Imagen: Pexels.

Chlorophytum comosum conocida popularmente como planta cinta o malamadre, crece rápido, es resistente y ofrece un aspecto siempre fresco. Más allá de que es un poco exigente con la luz, tolera sin problemas los ambientes calefaccionados secos.

Cómo proteger las plantas de la calefacción