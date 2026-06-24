Qué pueden hacer hoy las gafas con inteligencia artificial y cómo transformarán la vida diaria

Traducción en vivo : leer menús, señales o mantener conversaciones con reproducción inmediata en audio.

: leer menús, señales o mantener conversaciones con reproducción inmediata en audio. Navegación inteligente : indicaciones auditivas o visuales sin necesidad de mirar una pantalla.

: indicaciones auditivas o visuales sin necesidad de mirar una pantalla. Asistencia por voz : pedir información, enviar mensajes, hacer llamadas o recibir recordatorios.

: pedir información, enviar mensajes, hacer llamadas o recibir recordatorios. Captura manos libres : fotos y videos sin sacar el teléfono, ideal para viajes o trabajo en movimiento.

: fotos y videos sin sacar el teléfono, ideal para viajes o trabajo en movimiento. Reconocimiento visual : identificar objetos, leer textos o analizar escenas en tiempo real (según modelos avanzados).

: identificar objetos, leer textos o analizar escenas en tiempo real (según modelos avanzados). Comodidad y uso diario: diseños livianos, múltiples estilos y soporte para lentes recetados.

La tecnología que cambiará la vida diaria

La integración de IA en lentes promete transformar rutinas cotidianas:

1) Trabajo más fluido. Permiten dictar notas, recibir notificaciones, transcribir voz y acceder a información sin interrumpir tareas manuales.

2) Viajes más simples. Traducción instantánea, navegación contextual y captura de momentos sin manipular dispositivos.

3) Mayor accesibilidad. Asistencia visual y auditiva para personas con dificultades de visión o movilidad.

4) Interacción natural con la tecnología. Los lentes permiten hablar, mirar y recibir ayuda sin pantallas intrusivas.

Los lentes permiten hablar, mirar y recibir ayuda sin pantallas intrusivas. Magnific

Qué viene después: la evolución de las gafas con IA

Expertos como Alex Himel (VP de Wearables en Meta) anticipan que los lentes se convertirán en asistentes permanentes, capaces de ver lo que vemos, escuchar lo que escuchamos y ayudarnos sin distraernos del mundo real. Además, iniciativas como Snapdragon START de Qualcomm buscan acelerar el desarrollo de lentes con IA más potentes, ligeros y accesibles.

Las lentes con inteligencia artificial están redefiniendo la relación entre personas y tecnología. Ya traducen, guían, capturan y asisten en tiempo real, y pronto serán asistentes permanentes capaces de anticipar necesidades. Su impacto será tan profundo como el de los smartphones, pero más integrado en la vida diaria.