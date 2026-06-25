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Todos los partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026: se definen los Grupos D, E y F

Por UNO
Pochettino, DT de Estados Unidos.

Pochettino, DT de Estados Unidos.

Con media docena de partidos la tercera ý última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este miércoles 25 de junio.

A las 17 hora argentina Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se jugará su última chance en Nueva Jersey nada menos que ante Alemania, ya clasificada primera, y a la misma hora, en Filadelfia, Costa de Marfil intentará asegurar su pasaje a los 16avos de final enfrentando a Curazao que aún tiene chances.

Sebastián Beccacece y Ecuador juegan su última chance nada menos que ante Alemania.

Sebastián Beccacece y Ecuador juegan su última chance nada menos que ante Alemania.

Desde las 20 se define el Grupo F que tiene como punteros a Países Bajos y Japón, ambos con 4 puntos. Los neerlandeses jugarán en Kansas City frente al ya eliminado Túnez y los nipones tendrán un mano a mano con Suecia, en Dallas.

Por último, a las 23, Estados Unidos, ya clasificada en el primer puesto, jugará en Los Ángeles con Turquía que no tiene puntos, ni posibilidades de avanzar. A esa misma hora será el cruce decisivo por la clasificación, en San Francisco, entre Paraguay y Australia.

Las posiciones de los grupos D, E y F del Mundial 2026

    • Grupo D: Estados Unidos 6, Australia y Paraguay 3; Turquía 0.
    • Grupo E: Alemania 6, Costa de Marfil 3, Ecuador y Curazao 1.
    • Grupo F: Países Bajos y Japón 4; Suecia 3 y Túnez 0.

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