Todos los partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026: se definen los Grupos D, E y F

Con media docena de partidos la tercera ý última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este miércoles 25 de junio.
Con media docena de partidos la tercera ý última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continuará este miércoles 25 de junio.
A las 17 hora argentina Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se jugará su última chance en Nueva Jersey nada menos que ante Alemania, ya clasificada primera, y a la misma hora, en Filadelfia, Costa de Marfil intentará asegurar su pasaje a los 16avos de final enfrentando a Curazao que aún tiene chances.
Desde las 20 se define el Grupo F que tiene como punteros a Países Bajos y Japón, ambos con 4 puntos. Los neerlandeses jugarán en Kansas City frente al ya eliminado Túnez y los nipones tendrán un mano a mano con Suecia, en Dallas.
Por último, a las 23, Estados Unidos, ya clasificada en el primer puesto, jugará en Los Ángeles con Turquía que no tiene puntos, ni posibilidades de avanzar. A esa misma hora será el cruce decisivo por la clasificación, en San Francisco, entre Paraguay y Australia.