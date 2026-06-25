Todos los partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026: se definen los Grupos D, E y F

A las 17 hora argentina Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se jugará su última chance en Nueva Jersey nada menos que ante Alemania, ya clasificada primera, y a la misma hora, en Filadelfia, Costa de Marfil intentará asegurar su pasaje a los 16avos de final enfrentando a Curazao que aún tiene chances.

Sebastián Beccacece y Ecuador juegan su última chance nada menos que ante Alemania.

Desde las 20 se define el Grupo F que tiene como punteros a Países Bajos y Japón, ambos con 4 puntos. Los neerlandeses jugarán en Kansas City frente al ya eliminado Túnez y los nipones tendrán un mano a mano con Suecia, en Dallas.