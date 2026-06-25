Árbol limonero: cómo arrancar los limones de las ramas para evitar el ingreso de plagas

Las heridas provocadas por tirones actúan exactamente igual que un corte abierto en la piel. Sin la debida protección o cicatrización, el organismo vegetal queda completamente vulnerable a infecciones.

Otra de las opciones es la de utilizar herramientas especializadas.

El principal riesgo de estas ventanas abiertas es la proliferación de bacterias y hongos fitopatógenos, como el temido Phytophthora o la gomosis, que pudren los tejidos vasculares de la planta desde adentro. Asimismo, los azúcares liberados por el desgarro atraen de forma masiva a las plagas más comunes del huerto: cochinillas, pulgones y hormigas, que aprovechan la debilidad del tejido para asentarse, alimentarse y propagar virosis en todo el cultivo.

Paso a paso: el truco casero para una recolección segura

Para resguardar la salud de tu planta y asegurar que siga produciendo frutos saludables durante muchos años, se recomienda seguir una técnica de recolección limpia y profesional: