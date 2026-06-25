Árbol limonero: cómo arrancar los limones de las ramas para evitar el ingreso de plagas

Tener un limonero en el jardín de casa es un verdadero tesoro. Poder salir al patio y recolectar un limón fresco para la cocina es un lujo por el que cada vez más personas optan al iniciar su propio huerto urbano. Sin embargo, si sos de los que simplemente tiran del fruto hacia abajo para sacarlo, podés estar cometiendo un error fatal.
Arrancar los cítricos a lo bruto desgarra la corteza de las ramas y debilita la estructura general del árbol, abriendo una puerta de entrada directa para plagas altamente destructivas.
El peligro oculto: por qué nunca debés tirar del limón
Cuando cortas un limón directamente de la rama sin el debido cuidado, el pedúnculo (el pequeño tallo que une el fruto a la madera) suele arrancar consigo una tira de la corteza exterior. Esta herida expone los tejidos internos del limonero, los cuales son ricos en savia y nutrientes, convirtiendo la zona en un foco de atracción inmediato para agentes externos nocivos.
Las heridas provocadas por tirones actúan exactamente igual que un corte abierto en la piel. Sin la debida protección o cicatrización, el organismo vegetal queda completamente vulnerable a infecciones.
El principal riesgo de estas ventanas abiertas es la proliferación de bacterias y hongos fitopatógenos, como el temido Phytophthora o la gomosis, que pudren los tejidos vasculares de la planta desde adentro. Asimismo, los azúcares liberados por el desgarro atraen de forma masiva a las plagas más comunes del huerto: cochinillas, pulgones y hormigas, que aprovechan la debilidad del tejido para asentarse, alimentarse y propagar virosis en todo el cultivo.
Paso a paso: el truco casero para una recolección segura
Para resguardar la salud de tu planta y asegurar que siga produciendo frutos saludables durante muchos años, se recomienda seguir una técnica de recolección limpia y profesional:
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Utilizá siempre herramientas de corte: En lugar de usar únicamente las manos, empleá una tijera de podar pequeña o una tijera de recolección bien afilada.
Desinfección previa: Antes de empezar a cortar, limpia las cuchillas de las tijeras con un algodón impregnado en alcohol medicinal. Esto evita transmitir enfermedades de una rama a otra si el árbol ya aloja algún patógeno silencioso.
Realizá el corte preciso: Cortá el pedúnculo dejando una pequeña porción de tallo (unos pocos milímetros) pegada al limón. Nunca cortes al ras de la rama principal para no lesionar la corteza de soporte.
El truco del giro: Si no disponés de herramientas en ese momento, sujeta el fruto con firmeza, elévalo levemente hacia arriba y gíralo con suavidad sobre su propio eje hasta que se desprenda de forma natural sin tirones.