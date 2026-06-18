Árbol limonero: cómo cosechar los limones para que estén frescos y jugosos por meses

Tener un limonero en el jardín es un verdadero tesoro, pero quienes lo cuidan conocen un problema recurrente: la frustración de ver cómo una cosecha abundante se echa a perder en pocos días. Los cítricos recolectados suelen ponerse duros, secos o, peor aún, llenarse de moho blanquecino.
El error común es pensar que el problema está en el almacenamiento. Sin embargo, el verdadero secreto para prolongar la vida de esta fruta comienza mucho antes de meterla en la heladera: empieza en el propio árbol.
Cómo cosechar los limones del limonero para que duren meses
Una vez recolectados, hacé una selección rigurosa. Los ejemplares que hayan sido pinchados por las espinas del árbol debés consumirlos en la semana. Para los ejemplares sanos que querés estirar en el tiempo, aplicá estos métodos de conservación.
Colocá los limones limpios en un frasco de vidrio, llenalo con agua fría hasta cubrirlos y llevalo a la heladera. Cambiá el agua una vez por semana. Esto evita que la humedad interna de la fruta se evapore.
Guardalos en bolsas, extraé todo el aire posible antes de cerrarlas y colocalas en el cajón de las verduras. Al aire libre, el aire seco de la cocina los deshidratará.
Si la producción de tu limonero fue masiva, envolvé cada unidad de forma individual en papel de diario y acomodalos en un cajón de madera en un lugar oscuro y fresco. Justamente, el papel absorberá el exceso de humedad.
El error más grave es arrancar el limón del árbol tirando de él con fuerza. Al hacerlo, se desprende el pedúnculo (el botón verde que lo une a la rama), dejando una herida abierta. Usá siempre una tijera de podar desinfectada y realizá un corte limpio, dejando apenas 2 o 3 milímetros de tallo.
El mejor momento del día para cosechar los limones del limonero
Nunca coseches los frutos por la mañana temprano si hay rocío, ni inmediatamente después de una tormenta. Con la humedad, la corteza del fruto del limonero está turgente y es extremadamente sensible.
Cualquier presión excesiva liberará los aceites de la cáscara, generando manchas que terminarán pudriendo la pieza. Esperá a que el sol haya secado el árbol por completo, siendo la tarde el momento ideal para realizar la tarea.