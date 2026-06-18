Árbol limonero: cómo cosechar los limones para que estén frescos y jugosos por meses

Colocá los limones limpios en un frasco de vidrio, llenalo con agua fría hasta cubrirlos y llevalo a la heladera. Cambiá el agua una vez por semana. Esto evita que la humedad interna de la fruta se evapore.

Guardalos en bolsas, extraé todo el aire posible antes de cerrarlas y colocalas en el cajón de las verduras. Al aire libre, el aire seco de la cocina los deshidratará.

limones, cosecha Los limones deben ser guardados en bolsas luego de ser extraídos.

Si la producción de tu limonero fue masiva, envolvé cada unidad de forma individual en papel de diario y acomodalos en un cajón de madera en un lugar oscuro y fresco. Justamente, el papel absorberá el exceso de humedad.

El error más grave es arrancar el limón del árbol tirando de él con fuerza. Al hacerlo, se desprende el pedúnculo (el botón verde que lo une a la rama), dejando una herida abierta. Usá siempre una tijera de podar desinfectada y realizá un corte limpio, dejando apenas 2 o 3 milímetros de tallo.

El mejor momento del día para cosechar los limones del limonero

Nunca coseches los frutos por la mañana temprano si hay rocío, ni inmediatamente después de una tormenta. Con la humedad, la corteza del fruto del limonero está turgente y es extremadamente sensible.

Cualquier presión excesiva liberará los aceites de la cáscara, generando manchas que terminarán pudriendo la pieza. Esperá a que el sol haya secado el árbol por completo, siendo la tarde el momento ideal para realizar la tarea.