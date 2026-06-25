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Gustavo Alfaro denunció doble vara con la "Ley Prestianni" por Jude Bellingham

Jude Bellingham se tapó la boca para hablar con un rival por lo que Alfaro se indignó porque cuando Almirón hizo lo mismo vio la roja

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gustavo Alfaro se refirió a la polémica situación del inglés.
Gustavo Alfaro se refirió a la polémica situación del inglés.

Dicen que hay que "medir con la misma vara", pero eso no está sucediendo en el Mundial: mientras que el jugador paraguayo Miguel Almirón fue expulsado tras taparse la boca para comunicarse con un rival, Jude Bellingham no fue amonestado cuando realizó la misma acción. Y a Gustavo Alfaro no le gustó esto.

El entrenador argentino que comanda los destinos de Paraguay fue consultado al respecto y en su respuesta intentó no ser parte de la polémica, pero dejó declaraciones contundentes.

Gustavo Alfaro brind&oacute; una conferencia de prensa y no esquiv&oacute; el tema.

Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa y no esquivó el tema.

Gustavo Alfaro y una situación desigual

El nuevo reglamento fue incorporado por la FIFA durante el 2026 surgió a raíz de un polémico incidente protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en el marco de un partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid cuando el extremo brasileño acusó formalmente al atacante argentino de haberle proferido un insulto de carácter racista en pleno campo de juego.

Allí nació una regla que se conoció como la "Ley Prestianni", donde los jugadores no pueden taparse la boca para hablar con sus rivales para evitar posibles ataques verbales. Fue así que cuando Miguel Almirón lo hizo frente a Turquía el jugador de Paraguay vio la tarjeta roja y luego conoció que la sanción es de una fecha, por lo que volverá al campo de juego recién en 16avos de final, en caso que logren clasificar.

No obstante, Jude Bellingham también hizo lo mismo en el partido que enfrentó a Inglaterra con Ghana, pero el inglés no fue sancionado, lo que despertó las suspicacias en torno a una ley que - al parecer - no está hecha para todos.

Por otro lado, en las redes sociales circuló una foto manipulada de Cristiano Ronaldo donde acusaban al portugués de correr con la misma ventaja que el inglés, algo que finalmente no sucedió.

La imagen manipulada de Cristiano Ronaldo.

La imagen manipulada de Cristiano Ronaldo.

Gustavo Alfaro pidió la "Ley Prestianni" para todos

La prensa paraguaya le consultó a Gustavo Alfaro en conferencia de prensa qué pensaba al respecto: "Lejos está de nosotros querer meternos en ninguna polémica y todo lo demás. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal; yo lo único que reclamo y reclamé siempre y pedí en todo momento es igualdad de condiciones".

Luego le preguntaron específicamente sobre el caso Jude Bellingham: "No nos queremos meter en ninguna polémica; solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa. ¿En qué vamos a terminar, en chisme de peluquería?".

Para finalizar, expresó: "No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones; todo lo demás no nos compete opinar. Ojalá sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel (Almirón), pero punto, ahí termina lo nuestro".

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