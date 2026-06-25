Gustavo Alfaro denunció doble vara con la "Ley Prestianni" por Jude Bellingham

Allí nació una regla que se conoció como la "Ley Prestianni", donde los jugadores no pueden taparse la boca para hablar con sus rivales para evitar posibles ataques verbales. Fue así que cuando Miguel Almirón lo hizo frente a Turquía el jugador de Paraguay vio la tarjeta roja y luego conoció que la sanción es de una fecha, por lo que volverá al campo de juego recién en 16avos de final, en caso que logren clasificar.

Miguel Almirón fue expulsado tras taparse la boca mientras se dirigía a un rival.



La acción fue sancionada bajo las nuevas normas antiabuso implementadas por la FIFA para el Mundial 2026.



¿Justa decisión? #Mundial2026 #Paraguay #FIFA #MiguelAlmirón pic.twitter.com/iYXsSiyghJ — Telemedellín (@Telemedellin) June 20, 2026

No obstante, Jude Bellingham también hizo lo mismo en el partido que enfrentó a Inglaterra con Ghana, pero el inglés no fue sancionado, lo que despertó las suspicacias en torno a una ley que - al parecer - no está hecha para todos.

Por otro lado, en las redes sociales circuló una foto manipulada de Cristiano Ronaldo donde acusaban al portugués de correr con la misma ventaja que el inglés, algo que finalmente no sucedió.

La imagen manipulada de Cristiano Ronaldo.

Gustavo Alfaro pidió la "Ley Prestianni" para todos

La prensa paraguaya le consultó a Gustavo Alfaro en conferencia de prensa qué pensaba al respecto: "Lejos está de nosotros querer meternos en ninguna polémica y todo lo demás. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal; yo lo único que reclamo y reclamé siempre y pedí en todo momento es igualdad de condiciones".

Luego le preguntaron específicamente sobre el caso Jude Bellingham: "No nos queremos meter en ninguna polémica; solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa. ¿En qué vamos a terminar, en chisme de peluquería?".

ALFARO RESPONDIÓ SOBRE EL CASO BELLINGHAM |



Gustavo Alfaro fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación de Jude Bellingham y dejó una respuesta contundente.



“Vamos a terminar en chisme de peluquería, no desvirtuemos el fútbol. Lo aceptamos, es un… pic.twitter.com/g8XOAUXb8E — DELPY (@delpynews) June 24, 2026

Para finalizar, expresó: "No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones; todo lo demás no nos compete opinar. Ojalá sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel (Almirón), pero punto, ahí termina lo nuestro".