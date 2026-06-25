Avanza en el Senado de la Nación un proyecto para impulsar el mecenazgo deportivo

La senadora por Mendoza Fernández Sagasti (PJ) es la autora del proyecto que está siendo analizado en Congreso de la Nación.

Según la autora de la propuesta, el objetivo es generar nuevas fuentes de financiamiento para el deporte sin reemplazar la intervención estatal. En los fundamentos, Fernández Sagasti sostiene que el deporte cumple una función social, educativa y de salud pública, y que necesita mecanismos que amplíen los recursos disponibles para su desarrollo.

La iniciativa plantea que la participación privada debe actuar como complemento de las políticas públicas y no como sustituto del financiamiento estatal.

Clubes de barrio, atletas y federaciones entre los beneficiados

El proyecto contempla que puedan acceder al régimen deportistas, entidades que integran el Sistema Institucional del Deporte y clubes de barrio y de pueblo alcanzados por la legislación vigente.

En cambio, las personas jurídicas con fines de lucro quedan excluidas como beneficiarias de los aportes.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el criterio federal para la distribución de los recursos. El texto busca evitar que los fondos se concentren en los grandes centros urbanos y plantea una asignación que contemple las distintas regiones del país.

Un comité evaluará los proyectos y habrá un registro público

La iniciativa también prevé la creación de un comité técnico ad honorem encargado de evaluar y dictaminar sobre los proyectos deportivos que aspiren a recibir financiamiento.

Ese organismo estaría integrado por las presidencias de las comisiones de Deportes de ambas cámaras del Congreso y representantes del Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes.

Además, se propone la creación de un registro público de acceso libre y gratuito donde se informen los proyectos aprobados, los montos aportados y la identidad de patrocinadores y beneficiarios. Esto es para garantizar mecanismos de control y transparencia sobre los recursos.

La propuesta toma como antecedente experiencias de otros países de la región, como Brasil y Chile, donde los sistemas de mecenazgo deportivo permitieron fortalecer clubes, federaciones y organizaciones vinculadas a la actividad.