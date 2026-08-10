“Un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza”. La senadora Anabel Fernández Sagasti busca cambiar el reglamento del Senado y que se permita que legisladoras embarazadas con contraindicaciones médicas para viajar, puedan ejercer sus derechos políticos a distancia, es decir: sesionar y votar de manera remota.
Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de manera remota
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti impulsa una excepción para legisladoras con embarazos de riesgo y contraindicación médica para viajar
La iniciativa llega después de la polémica que se generó en torno a la participación de la propia Fernández Sagasti en la sesión en la que el Senado trató el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el jueves pasado.
La mendocina, que cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo, no pudo viajar a Buenos Aires por indicación de su médico obstetra, quien le desaconsejó hacerlo tanto por vía terrestre como aérea. Pese a ello, y a una habilitación excepcional de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, los senadores –oficialismo y oposición- decidieron que no pudiera participar ni votar virtualmente.
Ahora, Fernández Sagasti busca que exista una regla específica para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
Qué propone el proyecto de Anabel Fernández Sagasti
El proyecto propone modificar el reglamento del Senado para establecer que las senadoras que tengan una contraindicación médica para viajar por encontrarse embarazadas puedan sesionar y votar de manera remota mientras se mantenga esa restricción.
El mecanismo no sería de aplicación general para cualquier legislador que solicite participar a distancia, sino que establece como condición que exista una certificación médica que acredite tanto el riesgo del embarazo como la contraindicación de viajar.
La senadora sostuvo que se trata de un criterio "único, objetivo y acotado" y remarcó que la intención es evitar que una provincia quede sin parte de su representación en una votación importante por una situación vinculada con un embarazo.
"No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual", planteó Fernández Sagasti en la explicación de su proyecto.
El antecedente de la pandemia
Fernández Sagasti recordó que durante la pandemia el Senado recurrió a sesiones virtuales con el aval de la Corte Suprema, sin que fuera necesario modificar el reglamento del Senado para hacerlo.
Para la senadora mendocina, esa experiencia demuestra que existe la capacidad técnica para garantizar la participación a distancia cuando una circunstancia excepcional lo requiere.
Que ninguna provincia pierda su voz por un embarazo
"Esto no es sobre mi banca", sostuvo Fernández Sagasti al explicar que busca establecer una regla que pueda aplicarse en el futuro a cualquier senadora, independientemente de su provincia o pertenencia política, que atraviese un embarazo y tenga una contraindicación médica para viajar.
El objetivo, dijo, es que ninguna legisladora tenga que elegir entre continuar con un embarazo de riesgo y ejercer plenamente la representación de los ciudadanos que la eligieron.
"Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", resumió en sus redes sociales.
La polémica por la sesión de la Ley de Propiedad Privada
La iniciativa aparece después de una semana de fuerte discusión política alrededor de la presencia o no de Fernández Sagasti en el debate de la polémica reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de propiedad privada.
Los números estaban ajustados y la ausencia de la legisladora mendocina, que anticipaba su voto en contra de la propuesta, favorecía al oficialismo.
Fernández Sagasti había informado que no podía viajar a Buenos Aires por indicación médica, aunque había manifestado su voluntad de participar de manera remota en la sesión ya que no se encontraba de licencia.
La situación generó críticas en redes sociales, donde se cuestionó que la senadora no estuviera presente físicamente para votar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Según relató, aquel jueves estuvo conectada durante toda la jornada y se enteró en ese mismo momento de que el decreto que autorizaba su participación remota había sido enviado a comisión, junto con el pedido de un senador de Catamarca, sin que pudiera debatirse en el recinto.
El proyecto de propiedad privada finalmente recibió media sanción en el Senado, aunque quedaron fuera del texto los capítulos de Ley de Tierras y Manejo del fuego que la oposición cuestionaba con más énfasis.
En pocas palabras
- Senadora embaraza: Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para permitir el voto remoto a legisladoras embarazadas con contraindicaciones médicas.
- Antecedente polémico: la iniciativa surge tras la exclusión de Sagasti en una votación clave por no poder viajar debido a un embarazo de riesgo.
- Objetivo: evitar que provincias pierdan representación legislativa por situaciones excepcionales de embarazo o contraindicación médica para viajar.