Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de manera remota

Ahora, Fernández Sagasti busca que exista una regla específica para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Qué propone el proyecto de Anabel Fernández Sagasti

El proyecto propone modificar el reglamento del Senado para establecer que las senadoras que tengan una contraindicación médica para viajar por encontrarse embarazadas puedan sesionar y votar de manera remota mientras se mantenga esa restricción.

El mecanismo no sería de aplicación general para cualquier legislador que solicite participar a distancia, sino que establece como condición que exista una certificación médica que acredite tanto el riesgo del embarazo como la contraindicación de viajar.

Anabel Fernández Sagasti busca instalar una excepción puntual para que se habilite a votar online a senadoras embarazadas con contraindicación médica para viajar.

La senadora sostuvo que se trata de un criterio "único, objetivo y acotado" y remarcó que la intención es evitar que una provincia quede sin parte de su representación en una votación importante por una situación vinculada con un embarazo.

"No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual", planteó Fernández Sagasti en la explicación de su proyecto.

El antecedente de la pandemia

Fernández Sagasti recordó que durante la pandemia el Senado recurrió a sesiones virtuales con el aval de la Corte Suprema, sin que fuera necesario modificar el reglamento del Senado para hacerlo.

Para la senadora mendocina, esa experiencia demuestra que existe la capacidad técnica para garantizar la participación a distancia cuando una circunstancia excepcional lo requiere.

Que ninguna provincia pierda su voz por un embarazo

"Esto no es sobre mi banca", sostuvo Fernández Sagasti al explicar que busca establecer una regla que pueda aplicarse en el futuro a cualquier senadora, independientemente de su provincia o pertenencia política, que atraviese un embarazo y tenga una contraindicación médica para viajar.

A mano alzada. Así se votó mandar a comisión el pedido de Anabel Fernández Sagasti de sesionar de manera online.

El objetivo, dijo, es que ninguna legisladora tenga que elegir entre continuar con un embarazo de riesgo y ejercer plenamente la representación de los ciudadanos que la eligieron.

"Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", resumió en sus redes sociales.

La polémica por la sesión de la Ley de Propiedad Privada

La iniciativa aparece después de una semana de fuerte discusión política alrededor de la presencia o no de Fernández Sagasti en el debate de la polémica reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de propiedad privada.

Los números estaban ajustados y la ausencia de la legisladora mendocina, que anticipaba su voto en contra de la propuesta, favorecía al oficialismo.

Fernández Sagasti había informado que no podía viajar a Buenos Aires por indicación médica, aunque había manifestado su voluntad de participar de manera remota en la sesión ya que no se encontraba de licencia.

La situación generó críticas en redes sociales, donde se cuestionó que la senadora no estuviera presente físicamente para votar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según relató, aquel jueves estuvo conectada durante toda la jornada y se enteró en ese mismo momento de que el decreto que autorizaba su participación remota había sido enviado a comisión, junto con el pedido de un senador de Catamarca, sin que pudiera debatirse en el recinto.

El proyecto de propiedad privada finalmente recibió media sanción en el Senado, aunque quedaron fuera del texto los capítulos de Ley de Tierras y Manejo del fuego que la oposición cuestionaba con más énfasis.