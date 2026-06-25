Terremoto en Venezuela: "¡Mi mamá!", el desgarrador grito de auxilio y pánico en medio del caos

Una cadena de potentes sismos sacudió a Venezuela en las últimas horas y dejó al país en un estado de conmoción nacional. Los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) han calificado como un doblete sísmico, dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpearon el norte y noroeste del territorio nacional. Sin dudas se trata de uno de los movimentos telúricos más potentes y devastadores de aquel país.
Con el correr de las horas han ido apareciendo muchos videos que registraron todos los movimientos telúricos, pero uno de los más desesperantes es el de un joven que llama y pide a gritos por su madres.
¿Cuáles fueron los epicentros de los terremotos?
Los epicentros se localizaron en las inmediaciones del estado Yaracuy, muy cerca de las localidades de Yumare y Morón (Carabobo), a una profundidad superficial de 10 kilómetros. La escasa profundidad intensificó la fuerza de las ondas sísmicas, que se sintieron con un impacto devastador en:
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Caracas: Sectores como Los Palos Grandes y Altamira registraron daños estructurales alarmantes, grietas profundas y derrumbes parciales en edificios residenciales.
La Guaira y Caraballeda: Reportan situaciones de colapso crítico en servicios públicos. Zonas enteras quedaron sin luz, agua ni conectividad a internet.
Otras regiones: El movimiento se percibió con fuerza en los estados Aragua, Miranda, Trujillo y la zona norte del país, además de llegar a sentirse con claridad en varias ciudades de Colombia, como Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.
Hasta el momento las autoridades han confirmado al menos 164 fallecidos, más de 970 heridos y miles de desaparecidos. Sin embargo, algunas agencias internacionales advierten que la cifra de víctimas mortales podría elevarse drásticamente a medida que avancen las labores de remoción de escombros en las localidades incomunicadas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó de inmediato el Estado de Emergencia Nacional para coordinar los esfuerzos de rescate y canalizar la ayuda humanitaria ofrecida por la comunidad internacional.