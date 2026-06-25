Terremoto en Venezuela: "¡Mi mamá!", el desgarrador grito de auxilio y pánico en medio del caos

Con el correr de las horas han ido apareciendo muchos videos que registraron todos los movimientos telúricos, pero uno de los más desesperantes es el de un joven que llama y pide a gritos por su madres.

¿Cuáles fueron los epicentros de los terremotos?

Los epicentros se localizaron en las inmediaciones del estado Yaracuy, muy cerca de las localidades de Yumare y Morón (Carabobo), a una profundidad superficial de 10 kilómetros. La escasa profundidad intensificó la fuerza de las ondas sísmicas, que se sintieron con un impacto devastador en: