Con esta determinación, el cuerpo técnico de la Albirroja ya tiene certezas sobre el panorama de su futbolista de cara a las instancias decisivas del campeonato.

Miguel Almirón recibió la roja en el segundo partido de Paraguay en el Mundial.

Cuántas fechas recibió el primer sancionado en el Mundial por hablar tapándose la boca

La resolución final del ente rector del fútbol mundial se dio a conocer luego de que las autoridades analizaran formalmente los descargos de los involucrados en el episodio. El comité disciplinario tomó en cuenta tanto la defensa de Almirón como la presentación de Mert Müldür, el futbolista del seleccionado turco que se encargó de denunciar la conducta de su colega frente a la terna arbitral del encuentro.

Tras evaluar los testimonios de ambas partes, se ratificó que el ex jugador de Lanús deberá cumplir con una única jornada de suspensión en el certamen ecuménico. Como consecuencia directa de ello, el atacante de 32 años tendrá que ausentarse obligatoriamente en el próximo compromiso de su país frente a la selección de Australia, pautado para el próximo jueves a partir de las 23.

No obstante, la pena mínima trae consigo una noticia alentadora para la planificación a mediano plazo del seleccionado sudamericano en la cita internacional. En caso de que los dirigidos por Gustavo Alfaro consigan un buen resultado ante el conjunto de Oceanía y clasifiquen a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, el estratega volverá a tener al futbolista disponible para jugar los 16avos de final.

La "Ley Prestianni" que comenzó en la Champions League llegó al Mundial.

El origen de la reglamentación que llegó al Mundial

El nuevo reglamento fue incorporado por la FIFA durante el presente año a raíz de un polémico incidente protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en el marco de un partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid cuando el extremo brasileño acusó formalmente al atacante argentino de haberle proferido un insulto de carácter racista en pleno campo de juego.

Sin embargo, la investigación correspondiente de aquella temporada nunca pudo comprobar fehacientemente los supuestos dichos discriminatorios debido a que el ex jugador de Vélez Sarsfield se cubrió la boca con su mano durante todo el cruce verbal. Esta acción impidió que las cámaras realizaran una lectura labial efectiva o que se obtuvieran pruebas visuales concluyentes, generando un vacío probatorio que forzó la intervención de las autoridades.

Para resolver este vacío legal y agilizar la detección de amenazas, insultos discriminatorios o agresiones verbales, la FIFA implementó la prohibición de taparse la boca al interactuar con rivales, jueces o cuerpos técnicos contrarios. La única excepción que contempla la regla son las charlas con los propios compañeros o entrenadores, una norma que Almirón infringió por costumbre o por la alta intensidad de las pulsaciones en un partido mundialista.