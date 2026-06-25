Por qué las plantas crecen torcidas hacia la ventana

Fototropismo

El fototropismo es el movimiento o crecimiento de una planta como respuesta a la luz. La mayoría de las plantas muestran fototropismo positivo, lo que significa que crecen hacia la fuente de luz. En cambio, las raíces crecen en dirección contraria a la luz, buscando la oscuridad.

¿Por qué las plantas se inclinan hacia la luz? Imagen: Pexels.

Este proceso está controlado por hormonas vegetales llamadas auxinas. Cuando la luz incide en un lado de la planta, las auxinas se desplazan hacia el lado sombreado, haciendo que esas células crezcan más rápido. Como resultado, el tallo se curva hacia la luz.

El fototropismo permite que las plantas capturen la mayor cantidad posible de luz para realizar la fotosíntesis, su forma de producir energía. Sin este mecanismo, las hojas quedarían en sombra y la planta no podría desarrollarse correctamente.

Cómo hago para que la planta no crezca torcida

Cambia la ubicación de la maceta de vez en cuando, para que la planta reciba luz de diferentes ángulos. No es necesario hacerlo todos los días, con variar la posición cada dos o tres semanas, es suficiente.

También, puedes rotar la maceta sobre sí misma. Al rotarla un cuarto de vuelta cada semana, las hojas se orientan de manera más uniforme y el tallo no se inclina siempre hacia el mismo lado.

Si notas que tus plantas se inclinan o se estiran, no te preocupes: simplemente están buscando la luz que necesitan. Imagen: Pexels.

Si tienes espacio suficiente, puedes colocar la planta en estanterías abiertas o mesas que permitan que la luz llegue desde más de un ángulo. Además de la luz, factores como el espacio y el riego influyen en el equilibrio. Una planta apretada contra la pared o con exceso de agua puede debilitarse y acentuar la inclinación. Dale un lugar con aire y un riego moderado para que se mantenga firme.