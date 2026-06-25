La Selección argentina prepara el partido ante Jordania en su bunker de Kansas City

De esta manera, los futbolistas trabajarán en Kansas, donde Argentina estableció su base de operaciones durante toda la Copa del Mundo, y recién después de completar la sesión abordarán el vuelo rumbo a Dallas.

Tagliafico, recuperado, sería titular por primera vez en el Mundial.

Una vez en la sede del encuentro, la delegación cumplirá con las actividades protocolares previstas por la organización, incluida la conferencia de prensa del entrenador, antes de concentrarse exclusivamente en el duelo del sábado frente a Jordania.

La decisión responde a una política que Scaloni y sus colaboradores vienen aplicando desde el comienzo del torneo: modificar lo menos posible los hábitos cotidianos del plantel.

Kansas, la base de operaciones de la Selección argentina

Kansas se convirtió en el centro neurálgico de la estadía argentina en Estados Unidos y el objetivo siempre fue sostener allí la preparación diaria, independientemente de las ciudades en las que se disputen los partidos.

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El antecedente más reciente fue el encuentro frente a Austria, cuando en aquella oportunidad, la “Albiceleste” también completó su última práctica en el prediod del Sporting Kansas City antes de trasladarse a la sede del partido, una fórmula que ahora volverá a repetirse.

Luego, la Selección argentina viajará a Miami para jugar el viernes 3 de julio los 16avos de final y en caso de ganar el siguiente partido será el martes 7 de julio en Atlanta, por lo que la delegación nacional permanecería en Florida el sábado 4 y domingo 5 para viajar el lunes 6 a Atlanta.

El probable equipo para enfrentar a Jordania

Para el partido del sábado ante Jordania Scaloni definirá este viernes los once titulares aunque en las especulaciones previas Dibu Martínez quiere jugar y mantendría la titularidad.

Messi quiere jugar, pero podría ser suplente.

En cuanto a Messi es un hecho que va a jugar, al menos de suplente, y en el ataque los que seguramente jueguen son Julián Álvarez y Nico González.

Los once serían Dibu Martínez, Montiel, Otamendi, Senesi y Tagliafico; Lo Celso, Simeone, Paredes o Palacios; Messi o Paz, Álvarez y González. Los que quedarían sin debutar y seguramente tendrán minutos, además de Rulli y Musso, son el Colo Barco y el Flaco López.