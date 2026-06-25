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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina prepara el partido ante Jordania en su bunker de Kansas City

El cuerpo técnico de la Selección argentina encabezado por Lionel Scaloni confirmó que los entrenamientos antes del partido ante Jordania se realizarán en Kansas.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes tiene una tarjeta amarilla, pero Scaloni quiere darle minutos.

Paredes tiene una tarjeta amarilla, pero Scaloni quiere darle minutos.

El cuerpo técnico de la Selección argentina encabezado por Lionel Scaloni decidió mantener el esquema de trabajo que viene utilizando desde el inicio del certamen y confirmó que el último entrenamiento antes del partido ante Jordania se realizará en Kansas, antes del traslado a Dallas.

La planificación original contemplaba que la delegación viajara el viernes por la mañana hacia la ciudad texana, sede del encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J, y una vez instalada allí, el plantel tenía previsto desarrollar la práctica previa al compromiso y posteriormente Scaloni iba a participar de la conferencia de prensa oficial organizada por la FIFA.

Nico González sería uno de los titulares en la Selección argentina ante Jordania.

Nico González sería uno de los titulares en la Selección argentina ante Jordania.

Sin embargo, la organización interna sufrió una modificación y la Selección resolvió sostener la dinámica que considera clave para el rendimiento del grupo.

De esta manera, los futbolistas trabajarán en Kansas, donde Argentina estableció su base de operaciones durante toda la Copa del Mundo, y recién después de completar la sesión abordarán el vuelo rumbo a Dallas.

Tagliafico, recuperado, sería titular por primera vez en el Mundial.

Tagliafico, recuperado, sería titular por primera vez en el Mundial.

Una vez en la sede del encuentro, la delegación cumplirá con las actividades protocolares previstas por la organización, incluida la conferencia de prensa del entrenador, antes de concentrarse exclusivamente en el duelo del sábado frente a Jordania.

La decisión responde a una política que Scaloni y sus colaboradores vienen aplicando desde el comienzo del torneo: modificar lo menos posible los hábitos cotidianos del plantel.

Kansas, la base de operaciones de la Selección argentina

Kansas se convirtió en el centro neurálgico de la estadía argentina en Estados Unidos y el objetivo siempre fue sostener allí la preparación diaria, independientemente de las ciudades en las que se disputen los partidos.

El antecedente más reciente fue el encuentro frente a Austria, cuando en aquella oportunidad, la “Albiceleste” también completó su última práctica en el prediod del Sporting Kansas City antes de trasladarse a la sede del partido, una fórmula que ahora volverá a repetirse.

Luego, la Selección argentina viajará a Miami para jugar el viernes 3 de julio los 16avos de final y en caso de ganar el siguiente partido será el martes 7 de julio en Atlanta, por lo que la delegación nacional permanecería en Florida el sábado 4 y domingo 5 para viajar el lunes 6 a Atlanta.

El probable equipo para enfrentar a Jordania

Para el partido del sábado ante Jordania Scaloni definirá este viernes los once titulares aunque en las especulaciones previas Dibu Martínez quiere jugar y mantendría la titularidad.

Messi quiere jugar, pero podría ser suplente.

Messi quiere jugar, pero podría ser suplente.

En cuanto a Messi es un hecho que va a jugar, al menos de suplente, y en el ataque los que seguramente jueguen son Julián Álvarez y Nico González.

Los once serían Dibu Martínez, Montiel, Otamendi, Senesi y Tagliafico; Lo Celso, Simeone, Paredes o Palacios; Messi o Paz, Álvarez y González. Los que quedarían sin debutar y seguramente tendrán minutos, además de Rulli y Musso, son el Colo Barco y el Flaco López.

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