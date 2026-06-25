El billete argentino de la crisis del 2001 que vale $300.000 para los coleccionistas

Otra de las características que hacen especial a un billete o moneda son los errores de impresión que poseen. Este billete de 20 petrom no tiene ninguna, pero el hecho de haber sido una cuasimoneda de curso legal le da cierto valor en el mundo del coleccionismo.

Cómo es el billete de 20 petrom que vale $300.000

Este billete de 20 petrom, trae en su frente una torre de petróleo. Esto no es ninguna casualidad, ya que Mendoza, para dar seguridad, hizo que esta cuasimoneda estuviera respaldada en sus regalías petroleras.

En tanto, en el reverso, el billete posee la escritura de tres de los artículos que permitieron que Mendoza imprimiera los Petrom, para salir de la crisis en la que estuvo Argentina en el 2001 y en los años posteriores y en los cuales la provincia también se vio afectada, al igual que resto del país.

En la actualidad, un billete de 20 petrom le puede dar a su dueño, en un sitio de compra venta muy conocido, un total de $300.000. Es cifra no es casual, ya que en el 2024, una casa de subastas cotizó un billete similar en $248.000.