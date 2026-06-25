El billete argentino de la crisis del 2001 que vale $300.000 para los coleccionistas

El año 2001 fue un año especial para Argentina. Tras la crisis que provocó que hubiese cinco presidentes en una semana, varias provincias decidieron tener su propia moneda, o mejor dicho, cuasimoneda. Dos de las más famosos billetes y que más seguridad daban eran los lecop, los patacones y el Petrom mendocino.
Estos billetes no duraron mucho tiempo; además, se caracterizaban por no tener la mejor calidad del mundo, pero aquellos que supieron conservarlos a modo de recuerdo, tal vez tengan un tesoro muy buscado por los coleccionistas, como es el caso de este billete de 20 petrom.
Por qué un billete de la crisis del 2001 puede valer tanto
Algunos de los requisitos que hacen que un billete valga mucho dinero es su rareza y sin dudas, los billetes nacidos tras la crisis del 2001 la tienen, tanto en su historia como en el hecho de que no deben haber muchos guardados en las casas.
Otra de las características que hacen especial a un billete o moneda son los errores de impresión que poseen. Este billete de 20 petrom no tiene ninguna, pero el hecho de haber sido una cuasimoneda de curso legal le da cierto valor en el mundo del coleccionismo.
Cómo es el billete de 20 petrom que vale $300.000
Este billete de 20 petrom, trae en su frente una torre de petróleo. Esto no es ninguna casualidad, ya que Mendoza, para dar seguridad, hizo que esta cuasimoneda estuviera respaldada en sus regalías petroleras.
En tanto, en el reverso, el billete posee la escritura de tres de los artículos que permitieron que Mendoza imprimiera los Petrom, para salir de la crisis en la que estuvo Argentina en el 2001 y en los años posteriores y en los cuales la provincia también se vio afectada, al igual que resto del país.
En la actualidad, un billete de 20 petrom le puede dar a su dueño, en un sitio de compra venta muy conocido, un total de $300.000. Es cifra no es casual, ya que en el 2024, una casa de subastas cotizó un billete similar en $248.000.