La nuez común y la nuez moscada no son lo mismo: ¿cuál es la diferencia?

Las nueces son un alimento catalogado dentro del grupo de los frutos secos. La clásica nuez que consumimos como snack o usamos para cocinar recetas dulces no es la misma especie o variedad que la nuez moscada que se usa para condimentar recetas saladas.
Conocer esta diferencia es muy importante, sobre todo porque la nuez moscada no se puede consumir de la misma forma que las clásicas nueces, ya que puede ser peligroso e invasivo para las recetas.
Cuál es la diferencia entre la nuez común y la nuez moscada
La nuez moscada es una cosa totalmente diferente a las nueces comunes. No solo varía el precio, también varía el consumo porque las nueces moscadas no se comen enteras como la común.
Pero la principal diferencia es la clasificación botánica. La nuez común es un fruto seco originario de nogales que crecen en zonas templadas.
La nuez moscada entra en el grupo de semillas; no es un fruto seco. Crece en el árbol Myristica fragrans en islas de Indonesia.
La nuez moscada, al ser una semilla, es mucho más pequeña y se usa en pequeñas cantidades, rallada y como un condimento para proporcionar una pizca de sabor.
Las nueces comunes se comen enteras, molidas y sin problemas, y esta es otra de las grandes diferencias. La nuez moscada no es un fruto seco botánico y no se puede consumir completa por cuestiones de alergias.
En altas cantidades, la nuez moscada puede ser tóxica. Contiene un compuesto activo que se llama miristicina y produce efectos psicoactivos peligrosos.
Además de su porogen, dosis y composición, estos tipos de nueces se usan en diferentes cosas. La nuez moscada se compra sola y se va rallando poco a poco para colocar en salsas, purés, rellenos y carnes.
Las nueces comunes se usan para muchísimas cosas. Con ellas se pueden preparar barras de cereal, mix de cereales, repostería, pastelería, ensaladas, aderezos y pastas.
¿Y las nueces pecán son iguales que las comunes?
La nuez de pecán es otra variedad, que proviene de un árbol distinto a la nuez tradicional, pero también se puede comer como snack. Es más común el árbol de nueces tradicionales o, por lo menos, se consiguen más fáciles.
Las nueces pecan son más alargadas, pequeñas y mucho más dulces. Además, la diferencia está en la textura. Las nueces pecán son más mantecosas y quedan bien en pastas y rellenos blandos.