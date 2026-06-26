Enchufes de la casa quemados y derretidos: el truco casero para que no vuelva a pasar

Algunas manchas negras arruinan la vista de los apliques que van instalados en cualquier lugar de la casa.

Los enchufes quemados se queman casi siempre cuando se conectan artefactos como:

Microondas

Pava eléctrica

Tostadora

Plancha para la ropa

Secador de pelo

Planchita para el pelo

Todos estos artefactos de alto consumo eléctrico, que funcionan con una resistencia, son un problema por una causa común que para muchos es desconocida y está muy viene explicada por los que más saben, como el personal de la ferreteriaetcheverry1, de Río Cuarto, Córdoba.

Truco casero en la casa: evitá los enchufes quemados

Algunos aparatos eléctricos de alto consumo, por funcionar con resistencia, no soportan los 10 amperes de los módulos de toma corriente, provocando que se queme.

La solución es simple y puede ser definitiva, si las personas siguen este truco casero: