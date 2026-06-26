Es bastante común ver en una casa que uno que otro enchufe esté un poco quemado y con un aspecto muy feo. Lo cierto es que la gente no sabe por qué sucede y puede solucionarlo con un truco casero que le pone punto final al inconveniente.
Enchufes de la casa quemados y derretidos: el truco casero para que no vuelva a pasar
Si bien muchos le restan importancia a las manchas que hay en los enchufes de la casa, lo bueno es que hay un simple truco casero para que no suceda nunca más
Lo bueno es que, si se siguen los consejos de los expertos en electricidad, se le puede dar una solución definitiva y los enchufes de la casa que se queman frecuentemente, ya no serán un dolor de cabeza.
Sucede que los módulos tomacorrientes blancos, por lo general los que más se utilizan en los hogares, son los que más sufren el exceso de electricidad.
Algunas manchas negras arruinan la vista de los apliques que van instalados en cualquier lugar de la casa.
Los enchufes quemados se queman casi siempre cuando se conectan artefactos como:
- Microondas
- Pava eléctrica
- Tostadora
- Plancha para la ropa
- Secador de pelo
- Planchita para el pelo
Todos estos artefactos de alto consumo eléctrico, que funcionan con una resistencia, son un problema por una causa común que para muchos es desconocida y está muy viene explicada por los que más saben, como el personal de la ferreteriaetcheverry1, de Río Cuarto, Córdoba.
Truco casero en la casa: evitá los enchufes quemados
Algunos aparatos eléctricos de alto consumo, por funcionar con resistencia, no soportan los 10 amperes de los módulos de toma corriente, provocando que se queme.
La solución es simple y puede ser definitiva, si las personas siguen este truco casero:
- Ir a una ferretería o casa de electricidad y comprar un módulo de 20 amperes. Reemplazarlo por el de 10 de los tomacorrientes de la casa.
- El módulo de 20 amperes tiene el doble de tolerancia a la resistencia a la temperatura que genera la corriente.
- Retirar el módulo quemado de 10 amperes y simplemente cambiarlo por el de 20.
- Al utilizar módulos de 20 amperes en vez de los de 10, además de proteger todos los enchufes, se cuida la vida útil de toda la instalación eléctrica de la casa.