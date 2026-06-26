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Copa del Mundo 2026

Otra masterclass del profesor Alfaro: la frase que dejó el DT argentino tras el empate de Paraguay

Gustavo Alfaro habló del proceso de Paraguay como Selección y su paso por la Copa del Mundo 2026. Además analizó la igualdad ante Australia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Gustavo Alfaro volvió a destacarse en su conferencia de prensa tras la igualdad de Paraguay con Australia en la Copa del Mundo 2026.

Gustavo Alfaro volvió a destacarse en su conferencia de prensa tras la igualdad de Paraguay con Australia en la Copa del Mundo 2026.

Paraguay empató sin goles ante Australia y dejó un manto de incertidumbre sobre su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Gustavo Alfaro, DT del elenco guaraní, habló tras la igualdad y dejó algunas frases destacadas en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el profesor Alfaro dio otra masterclass en la sala de conferencia al referirse al juego de Paraguay ante Australia y analizar el desarrollo de la Copa del Mundo.

Highlights de la conferencia de Gustavo Alfaro tras el empate ante Paraguay

Sobre el empate con Australia. "La sensación es de sabor a poco. No es el resultado que queríamos, pero soy realista. Una cosa es la voluntad y otra es la realidad. Es un rival que nos complicó. Es un equipo que tiene jugadores que están en el top five de velocidad en el torneo".

La respuesta a las críticas. "Dos jugadores de Turquía valen todo lo que vale el plantel de Paraguay. Entonces, si quieren ser críticos, yo no tengo ningún problema. Tengo en claro dónde estoy, de la misma manera que lo tenía en claro cuando estaba en Ecuador y en Costa Rica. Yo estoy para decir las cosas cómo las veo y cómo son. Después, el tiempo a la corta o a la larga me termine dando la razón".

La idea de juego. "A mí me gustaría tener el 99% de la posesión de la pelota. Me encantaría. Hay cosas que las tenés, y hay cosas que no. Lo peor que hay es ser un 'Ni': no sos ni ofensivo ni defensivo".

La frase destacada con metáfora. "La manera de crecer es nivelarte para arriba. Para nivelarte para arriba esto es un parto de nalgas, es un parto con dolor. Y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces hay que parir. Son cosas que hay que vivirlas, sentirlas, experimentarlas, y atravesarlas para después darle para adelante".

Confianza en Paraguay. "Nosotros queríamos ganar y quedar en la historia de Paraguay al ser la primera selección que gana dos partidos. Tenemos que esperar y vivir la incertidumbre de si vamos a clasificar o no. Soy optimista de que vamos a seguir en la siguiente fase".

Qué necesita Paraguay para clasificar a 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

Tras el empate ante Australia, Paraguay quedó tercero con 4 unidades y -2 de diferencia de gol. En la continuidad de la definición de los grupos, tres terceros terminaron mejor que Paraguay (Suecia, Ecuador y Bosnia, con el mismo puntaje pero mejor diferencia de gol) . Sin embargo, dos selecciones terminaron peor que el equipo de Alfaro: Corea del Sur y Escocia, ambos con 3 unidades.

De esta manera, la Albirroja necesita que en los seis grupos restantes, al menos dos terceros no superen su línea de cuatro unidades y diferencia de gol.

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