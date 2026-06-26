Histórico descubrimiento argentino sorprende a la ciencia: un reptil marino que vivió hace 66 millones de años

Un descubrimiento realizado en la Patagonia argentina volvió a poner a la región en el centro de la paleontología mundial. Un investigador del CONICET de La Plata participó del hallazgo y estudio de los restos de Kawanectes lafquenianus, un reptil marino que vivió hace 66 millones de años y que se extinguió junto con los dinosaurios.
Los restos fueron encontrados en la formación geológica La Colonia, en la provincia de Chubut, y el estudio fue publicado esta semana en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology. El trabajo aporta información inédita sobre la evolución de esta especie y sobre los ambientes que habitaba en los últimos momentos del Cretácico.
El hallazgo se produjo en febrero de 2024 durante una campaña de campo organizada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, con financiamiento de la revista National Geographic. Aunque ya se habían encontrado restos de esta especie en la zona, el nuevo ejemplar presenta una característica excepcional: conserva un cráneo prácticamente completo.
El descubrimiento de un pequeño gigante de los mares prehistóricos
Kawanectes lafquenianus pertenecía al grupo de los plesiosaurios, reptiles marinos que dominaron los océanos entre comienzos del Jurásico y finales del Cretácico, hace entre 200 y 66 millones de años. Si bien convivieron con los dinosaurios, no formaban parte de ese grupo.
El cráneo hallado, actualmente preservado en la colección del MEF, mide 22,5 centímetros. Los investigadores estiman que el animal alcanzaba unos cuatro metros de longitud, un tamaño reducido en comparación con otros plesiosaurios.
“Se trata de un plesiosaurio enano adaptado a la vida en los estuarios y mares restringidos de Patagonia durante el Cretácico Tardío. Estos reptiles nadaban con cuatro grandes aletas y podían tener cuellos extraordinariamente largos”, explicó José O’Gorman, primer autor del estudio.
La investigación también indica que K. lafquenianus integraba la familia Elasmosauridae y el grupo Weddellonectia, cuyos representantes habitaron los mares del hemisferio sur e incluso llegaron hasta zonas de la actual California.
Desde el CONICET destacaron que los resultados refuerzan la importancia de la Patagonia como posible centro de origen de varios linajes de reptiles marinos. “Se trata de una ventana única hacia el ecosistema patagónico justo antes del gran cataclismo”, señalaron los investigadores.