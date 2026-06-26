Histórico descubrimiento argentino sorprende a la ciencia: un reptil marino que vivió hace 66 millones de años

El cráneo de Kawanectes lafquenianus. Foto: CONICET

El descubrimiento de un pequeño gigante de los mares prehistóricos

Kawanectes lafquenianus pertenecía al grupo de los plesiosaurios, reptiles marinos que dominaron los océanos entre comienzos del Jurásico y finales del Cretácico, hace entre 200 y 66 millones de años. Si bien convivieron con los dinosaurios, no formaban parte de ese grupo.

El cráneo hallado, actualmente preservado en la colección del MEF, mide 22,5 centímetros. Los investigadores estiman que el animal alcanzaba unos cuatro metros de longitud, un tamaño reducido en comparación con otros plesiosaurios.

“Se trata de un plesiosaurio enano adaptado a la vida en los estuarios y mares restringidos de Patagonia durante el Cretácico Tardío. Estos reptiles nadaban con cuatro grandes aletas y podían tener cuellos extraordinariamente largos”, explicó José O’Gorman, primer autor del estudio.

Así estudian el cráneo de Kawanectes lafquenianus. Foto: CONICET

La investigación también indica que K. lafquenianus integraba la familia Elasmosauridae y el grupo Weddellonectia, cuyos representantes habitaron los mares del hemisferio sur e incluso llegaron hasta zonas de la actual California.

Desde el CONICET destacaron que los resultados refuerzan la importancia de la Patagonia como posible centro de origen de varios linajes de reptiles marinos. “Se trata de una ventana única hacia el ecosistema patagónico justo antes del gran cataclismo”, señalaron los investigadores.