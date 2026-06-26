Escándalo en Uruguay antes de la "final" con España: Bielsa se enfrentó cara a cara con los referentes

Esta semana, antes de subirse al avión con destino a Guadalajara para medirse este viernes ante España, se conoció que los principales referentes del plantel de Uruguay tuvieron un fuerte intercambio con Bielsa respecto de cómo afrontar el partido ante el elenco español. Jugar con bloque bajo y salir de contragolpe es lo que plantearon los jugadores, un esquema opuesto al fútbol que profesa Bielsa.

Valverde fue uno de los que se plantó ante Bielsa.

Además, hubo quejas respecto a la intensidad de las prácticas ante la posibilidad de sufrir lesiones de gravedad. Fuentes y medios de Uruguay afirman que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde fueron los que se plantaron ante el entrenador argentino.

Luego, durante 48 minutos sin parar, Bielsa expuso su punto de vista ante los futbolistas y argumentó que a España había que "jugarle en espejo". Además les reprochó las ocasiones en que "intentaron sacarlo" luego de las situaciones de Nández y Suárez.

Uruguay se medirá ante España este viernes desde las 21 buscando clasificarse a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.