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Copa del Mundo 2026

Escándalo en Uruguay antes de la "final" con España: Bielsa se enfrentó cara a cara con los referentes

Uruguay atraviesa horas de tensión en la previa del encuentro ante España por el boleto a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Bielsa se cruzó con los referentes del plante de Uruguay. 

Bielsa se cruzó con los referentes del plante de Uruguay. 

Se viven momentos de tensión en el plantel de Uruguay, a horas del importante partido que tendrá frente a España por el cierre del Grupo H. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesita ganar para asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026. En caso de igualar, dependerá del resultado del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

En el contexto de esta "final" ante España, la Selección de Uruguay no encuentra paz en el vínculo entre Marcelo Bielsa y los jugadores. Una situación que se repite desde hace varios meses, según fuentes cercanas a la Celeste.

Bielsa se cruz&oacute; con los referentes de Uruguay.

Bielsa se cruzó con los referentes de Uruguay.

Bielsa frente a los referentes de Uruguay

Varias situaciones fueron tensando la relación entre Bielsa y el plantel. La no convocatoria de Nahitan Nández a la Copa del Mundo 2026, algunos desacuerdos con Luis Suárez cuando estuvo en la Selección, una discusión con Cannobio hace meses, fueron algunas de las secuencias que sumaron internas en Uruguay.

Esta semana, antes de subirse al avión con destino a Guadalajara para medirse este viernes ante España, se conoció que los principales referentes del plantel de Uruguay tuvieron un fuerte intercambio con Bielsa respecto de cómo afrontar el partido ante el elenco español. Jugar con bloque bajo y salir de contragolpe es lo que plantearon los jugadores, un esquema opuesto al fútbol que profesa Bielsa.

Valverde fue uno de los que se plant&oacute; ante Bielsa.&nbsp;

Valverde fue uno de los que se plantó ante Bielsa.

Además, hubo quejas respecto a la intensidad de las prácticas ante la posibilidad de sufrir lesiones de gravedad. Fuentes y medios de Uruguay afirman que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde fueron los que se plantaron ante el entrenador argentino.

Luego, durante 48 minutos sin parar, Bielsa expuso su punto de vista ante los futbolistas y argumentó que a España había que "jugarle en espejo". Además les reprochó las ocasiones en que "intentaron sacarlo" luego de las situaciones de Nández y Suárez.

Uruguay se medirá ante España este viernes desde las 21 buscando clasificarse a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

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